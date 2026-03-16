La UE compromete 458 millones de ayuda humanitaria a Oriente Próximo en este 2026

El bloque europeo ha decidido incrementar el respaldo financiero a Oriente Próximo, en un contexto donde la retirada de Estados Unidos y otros donantes amenaza la continuidad de la ayuda humanitaria en la región. Según detalló la Comisión Europea, la Unión Europea destinará 458 millones de euros en 2026, priorizando el envío de recursos a Palestina, Siria, Líbano, Jordania y Egipto. Estas partidas buscan garantizar acceso a salud, alimentos, refugio y educación ante crecientes riesgos sobre la protección de los derechos humanos, reportó el medio.

La medida, anunciada este lunes, responde a lo que las autoridades comunitarias definieron como una “presión sin precedentes” sobre el Derecho internacional humanitario, según publicó la Comisión Europea. El bloque asume así la posición de principal financiador de la ayuda humanitaria en algunas de las crisis más severas del mundo, después de que potencias como Estados Unidos optaran por reducir o finalizar su aporte en esos escenarios. La comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, explicó que la Unión Europea “está dando un paso al frente mientras otros se repliegan”, y recalcó que “la ayuda vital continuará mientras sea necesaria”.

De acuerdo con los detalles proporcionados por la Comisión Europea, la asignación financiera contempla 210 millones de euros para Siria. Estos fondos tendrán como propósito central fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y cubrir necesidades consideradas críticas para la población afectada por la prolongada crisis en ese país.

Para Palestina, la Comisión Europea fijó en 124 millones de euros el monto que se transferirá, buscando mantener abastecidas áreas como la asistencia alimentaria, atención sanitaria, opciones de alojamiento y recursos educativos. Según consignó la Comisión, la situación en la región requiere fortalecer estas líneas básicas para evitar un deterioro mayor en las condiciones de vida.

En el caso de Líbano, el paquete alcanzará 100 millones de euros. La atención prioritaria se centrará en la sanidad de emergencia, así como la provisión de servicios y artículos esenciales para familias privadas de recursos. Además, parte del apoyo está dirigido al alojamiento y la escolarización de menores sin acceso a educación formal; para ello, la UE utilizará el puente aéreo humanitario que ha puesto en marcha, asegurando el traslado de materiales educativos al país.

Jordania recibirá 15,5 millones de euros provenientes de las arcas comunitarias. El destino de esta ayuda será garantizar la continuidad de servicios básicos, sobre todo en sanidad y protección, especialmente orientados a los refugiados tanto dentro como fuera de los campamentos. El aporte europeo pretende cubrir necesidades urgentes que no pueden atenderse únicamente con los recursos internos o mediante canales de cooperación existentes en el país.

Egipto recibirá 8 millones de euros de la UE para apuntalar la asistencia multisectorial que ofrece a las personas más vulnerables dentro de sus fronteras. El desembolso respaldará actividades de socorro focalizadas en quienes enfrentan condiciones de mayor desprotección.

La Comisión Europea enfatizó que el objetivo del desembolso es mantener las líneas de asistencia que sostienen la vida de millones de personas en una región marcada por desplazamientos forzados, inseguridad alimentaria y problemas sanitarios agudizados por el largo conflicto y la inestabilidad política. Hadja Lahbib agregó que “el Derecho Internacional Humanitario existe para proteger a estas personas y Europa lo defenderá”.

El medio consignó que esta decisión refuerza el papel que la Unión Europea desempeña en el panorama internacional ante el progresivo repliegue de Estados Unidos y otros grandes financiadores. La UE se ha comprometido a mantener abiertas tanto las rutas terrestres como aéreas y marítimas necesarias para la llegada de ayuda, canalizando parte de los recursos a través de organizaciones humanitarias presentes en la zona.

Finalmente, la asignación de recursos responde a la preocupación expresada por expertos y organismos internacionales acerca del incremento de riesgos sobre la protección de los derechos fundamentales de la población civil en países afectados por conflictos armados y crisis económicas, detalló la Comisión Europea. La institución subrayó que continuará monitorizando el impacto de la retirada de otros donantes mayores y ajustará su respuesta según evolucionen las necesidades sobre el terreno.