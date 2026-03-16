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El Thyssen presenta una selección de obras de Guercino representando a heroínas bíblicas: "Con nombre propio o anónimas"

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El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta una selección de seis pinturas del pintor barroco Giovanni Francesco Barbieri, conocido como Il Guercino, en las que las protagonistas son mujeres, "heróinas bíblicas".

"Poniendo el foco en la figura femenina, no se trata de una exposición de imágenes devocionales, aisladas. Se trata de una exposición donde el centro son escenas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento donde la mujer es la protagonista. Y en este caso son mujeres con nombre propio, como Susana o Salomé, o mujeres anónimas, como por ejemplo la Samaritana", ha explicado la comisaria de la muestra y conservadora de Pintura Antigua en la pinacoteca, María Eugenia Alonso.

La exposición, que podrá verse hasta el próximo 14 de junio, parte del lienzo 'Jesús y la samaritana en el pozo' (hacia 1640-1641), obra maestra de Guercino que pertenece a la colección Thyssen-Bornemisza.

Así, la pinacoteca ha reunido otras cinco pinturas clave que abordan la imagen de la mujer como figura "pasiva o activa" y en la que se presentan tres tipos de heroína bíblica, como ha explicado el director artístico del Thyssen, Guillermo Solana.

"En primer lugar hay la heroína absolutamente pura e inocente, que no tiene culpa de nada. Que es maltratada por el patriarcado, por el varón directamente. Es el caso de Susana y de Agar, que son víctimas absolutamente injustas. Después hay una figura más ambigua -las ambigüedades morales están siempre en estos relatos-: la figura de la pecadora arrepentida. Esto es muy significativo del Nuevo Testamento, así como las heroínas blancas puras son del Antiguo Testamento, las pecadoras arrepentidas, que son la mujer adultera y la samaritana", ha añadido Solana.

Así, el tercer tipo de heroína que Guercino representaba era las que habían sido caracterizadas como "mujer fatal" y que el pintor italiano despoja de esa realidad, representándolas como pecadoras arrepentidas o simplemente heroínas, como en el caso de los óleos 'Salomé recibe la cabeza de San Juan Bautista' y 'Sansón y Dalila'.

Los cuadros han sido prestados por diversas instituciones como el Museo del Prado -'Susana y los viejos'-; la Dulwich Picture Gallery de Londres -'Jesús y la mujer adúltera'-; el Museo del Louvre -'Salomé recibe la cabeza de San Juan Bautista'-; la Pinacoteca de Brera -'Abraham repudia a Agar e Ismae'-; o el Musée des Beaux-Arts de Estrasburgo -'Sansón y Dalila,'-.

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