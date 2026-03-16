Carlos Martínez no entiende que Mañueco estuviera ayer "exultante" porque "el monstruo" Vox "sigue ahí"

La influencia de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en la gobernabilidad de Castilla y León definirá el rumbo político de la región en los próximos meses, según afirmó Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León. Martínez declaró que la relevancia de ambos líderes nacionales sobrepasa la figura del actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien, a pesar de su actitud optimista tras los comicios, sigue dependiendo del apoyo de Vox para poder gobernar.

De acuerdo con el medio Europa Press, en una entrevista realizada por la Cadena Ser, Martínez manifestó su incomprensión ante la euforia mostrada por Mañueco después de los resultados electorales. Sostuvo que Vox, al que se refirió como “el monstruo”, permanece en el escenario político y sigue teniendo un papel determinante en la estabilidad del gobierno autonómico. Según el dirigente socialista, el hecho de que el Partido Popular no haya alcanzado la mayoría suficiente para gobernar en solitario obliga a buscar apoyos en la formación liderada por Abascal, lo que, en su opinión, limita la autonomía decisoria de Mañueco y pone el foco en las direcciones estatales de PP y Vox.

Martínez insistió en que el futuro institucional de la comunidad dependerá de las decisiones tomadas por Feijóo y Abascal, y no exclusivamente por los líderes autonómicos. Considera que la dinámica política actual está más orientada a las estrategias de cara a las elecciones generales de 2027 que a los intereses directos de Castilla y León. Según publicó Europa Press, esta situación podría desembocar tanto en unos comicios anticipados en dos meses como en un periodo de cuatro años caracterizado por la “parálisis” institucional.

Europa Press recogió las declaraciones de Carlos Martínez sobre el papel que desempeña Vox tras las elecciones. Aunque la formación de ultraderecha no alcanzó sus objetivos, Martínez advirtió que Abascal probablemente exigirá mayores concesiones para garantizar su apoyo en la región. Este escenario mantiene la inestabilidad en el Ejecutivo autonómico y refuerza la dependencia de las alianzas entre partidos a nivel nacional.

Consultado por los resultados de su propio partido, Martínez reconoció que el avance del PSOE en las urnas no fue suficiente para provocar un cambio de gobierno en la comunidad. Sin embargo, defendió la necesidad de que el partido continúe trabajando intensamente en la búsqueda de alternativas de gestión “más allá de las simplistas”, según recogió Europa Press. Sostuvo la importancia de fortalecer la presencia territorial y de implicar a la militancia en la toma de decisiones, especialmente tras décadas de gobiernos liderados por la derecha en Castilla y León.

En relación con los criterios para la designación de candidatos regionales dentro del PSOE, Martínez declaró al medio que “cada contexto es diferente”. Explicó que en Castilla y León, donde la derecha ostenta la mayoría desde hace cuatro décadas, la estrategia adoptada ha permitido capitalizar el “voto útil” y restar espacio a la extrema derecha. Rechazó la idea de que el partido “mande” ministros desde Madrid para presentarse como candidatos en autonomías distintas, subrayando que las decisiones de cargos orgánicos corresponden a la militancia gracias al carácter democrático del PSOE.

La entrevista recogida por Europa Press también abordó el anuncio de Martínez sobre su futuro político inmediato. Confirmó que dejará la alcaldía de Soria cuando reciba el acta de procurador de las Cortes de Castilla y León, dada la incompatibilidad de funciones entre ambos cargos. Martínez expresó que siente apego personal hacia su rol como alcalde, pero valoró la posibilidad de gestionar los aproximadamente 15.000 millones de euros del presupuesto autonómico para coordinar mejoras en las nueve provincias de la comunidad. No obstante, reconoció que la transición le resultará dolorosa por su vinculación a la ciudad de Soria.

En el transcurso de la conversación, el socialista insistió en la necesidad de reforzar el proyecto colectivo del PSOE en la región y de responder a las expectativas depositadas en su candidatura en los últimos comicios. Según reportó Europa Press, Martínez manifestó el compromiso de seguir en primera línea política, defendiendo iniciativas para atender las necesidades de la ciudadanía en un contexto político marcado por las negociaciones entre los principales partidos y el peso de las decisiones tomadas fuera del ámbito autonómico.