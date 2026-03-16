Bruselas ofrece apoyo a Moldavia tras la contaminación del río Nistru por un ataque ruso en Ucrania

Los riesgos para el suministro de agua potable en Moldavia se han intensificado tras el reciente vertido de petróleo provocado por un ataque ruso contra la central hidroeléctrica de Novodnistrovsk, ubicada en territorio ucraniano. El incidente ambiental ha desencadenado la declaración de alerta medioambiental en Moldavia, ante la amenaza directa a la calidad del agua extraída del río Nistru. Según consignó la Comisión Europea este lunes, Bruselas ha decidido movilizar asistencia inmediata para apoyar a las autoridades moldavas en la gestión de esta emergencia, poniendo de manifiesto la expansión de los efectos del conflicto armado fuera de los límites de Ucrania.

De acuerdo con lo publicado por la Comisión Europea, el derrame de hidrocarburos afecta una fuente fundamental para la población de Moldavia, ya que el Nistru abastece a la mayoría de los ciudadanos del país. La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, comunicó en redes sociales que “el ataque de Rusia contra la central hidroeléctrica de Novodnistrovsk en Ucrania ha contaminado el Nistru, una fuente vital de agua potable para la mayoría de los ciudadanos de Moldavia”. Kos también se refirió al valor simbólico y práctico de este evento en el contexto geopolítico: “Este episodio es un recordatorio de que la guerra de Rusia no se detiene en las fronteras de Ucrania”, manifestó, al tiempo que expresó la solidaridad continental hacia Moldavia.

Según detalló el medio, tanto la reacción de las autoridades europeas como la de la presidenta moldava, Maia Sandu, se centró en destacar la gravedad de las consecuencias de este vertido. Sandu, mediante declaraciones recogidas por la Comisión Europea, alertó sobre el alcance del daño y la urgencia de implementar medidas que resguarden el acceso al agua potable. En respuesta a este panorama, Bruselas reiteró su disposición a intervenir operativamente mediante el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

El Mecanismo de Protección Civil de la UE contempla la organización y coordinación de misiones de apoyo para situaciones de catástrofes naturales o crisis tecnológicas, tanto dentro como fuera de los Estados miembros. A partir de los procedimientos activados, se prepara el envío de equipos técnicos especializados, material de descontaminación y personal experto en gestión de emergencias ambientales para asistir a las autoridades moldavas en el control y la mitigación del impacto del derrame.

Según publicó la Comisión Europea, el incidente subraya la vulnerabilidad de las infraestructuras hidráulicas en regiones limítrofes con conflictos armados y la exposición de la población civil a consecuencias ajenas a los enfrentamientos directos. El derrame de petróleo en el Nistru se suma a una serie de riesgos ambientales y humanitarios derivados de la ofensiva rusa en Ucrania, que ya ha generado múltiples episodios de contaminación y destrucción de recursos clave para países vecinos.

El medio indicó que la valoración preliminar de la Comisión Europea sitúa la asistencia internacional como un componente esencial para garantizar la potabilidad del agua y proteger la salud pública en Moldavia. Las autoridades de Bruselas insisten en la cooperación estrecha con las instituciones moldavas para asegurar una respuesta proporcional a la magnitud del desastre, y remarcan la disposición de la UE para ampliar su ayuda si la situación así lo requiere.

Además, según consignó la Comisión Europea, el incidente representa una alerta para otros países circundantes sobre los efectos colaterales del conflicto armado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante emergencias ambientales transfronterizas. La Comisión reiteró que el apoyo a Moldavia responde tanto a una obligación moral como operativa para reducir la exposición de la población a los daños del conflicto.

El reporte recopilado por el medio subraya que la solidaridad europea, canalizada a través de sus organismos oficiales, busca preservar el suministro esencial de agua limpia y la seguridad sanitaria en Moldavia, país que depende en gran medida del Nistru para cubrir las necesidades básicas de su población. La coordinación del apoyo logístico y técnico para enfrentar este suceso refleja la preocupación regional por la expansión de las secuelas del conflicto bélico en zonas no directamente afectadas por los combates.