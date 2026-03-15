Vecinos del extrarradio afectados por temporal acuerdan iniciar acciones judiciales por inundaciones

Las protestas en las vías principales se perfilan como una de las primeras respuestas colectivas programadas por residentes de las zonas periurbanas de Córdoba tras el último temporal. La decisión tomada por los vecinos de distintas parcelaciones afectadas apunta directamente a las dificultades que han enfrentado debido a las recientes inundaciones provocadas por el tren de borrascas en enero y febrero, y define con claridad los pasos que anticipan: investigación, acciones legales y movilización pública. De acuerdo con lo publicado por la nota de prensa enviada a los medios y recogida por distintas plataformas, la noticia principal reside en el acuerdo alcanzado en asamblea el domingo 15 de marzo, en el que los afectados decidieron emprender acciones judiciales contra las autoridades y políticos a quienes atribuyen posibles actos de negligencia institucional en la gestión de la emergencia.

Según informaron los medios locales, los vecinos del extrarradio han identificado fallos y omisiones en la intervención de las administraciones durante las lluvias que azotaron la provincia y la comunidad autónoma. Estas inundaciones, ocurridas durante el pico de intensidad de varias borrascas sucesivas, dejaron su huella principalmente en zonas de parcelaciones, donde, según detallaron los portavoces vecinales en la misiva, las viviendas y propiedades resultaron seriamente impactadas por el desbordamiento de cauces y el colapso de infraestructuras de saneamiento. El medio consignó que los residentes cuestionan la actuación y la previsión de los organismos implicados en la gestión del riesgo de inundaciones, y subrayan su intención de que la investigación y las acciones judiciales sirvan para depurar responsabilidades políticas e institucionales.

En la misma comunicación referida por los medios, los afectados anunciaron además acciones contundentes orientadas a hacer visible su situación y sus demandas. Entre estas, destaca la organización de bloqueos de al menos dos horas, que llevarán a cabo de manera continuada en las principales carreteras de acceso, con el objetivo de exigir no solo reparación de daños, sino también compromisos claros de parte de las autoridades. "Como medida de protesta, iniciarán cortes mínimos de dos horas ininterrumpidamente en las carreteras", expresó el grupo vecinal en su nota oficial, según reportó la publicación.

Otra de las rutas elegidas por los vecinos para buscar soluciones será el ámbito institucional municipal. Según recogió la prensa, durante la asamblea se acordó acudir a los Plenos del Ayuntamiento de Córdoba con el propósito de dirigirse de manera directa al Gobierno Municipal. La petición central de este colectivo demanda que la corporación local haga efectivas las promesas realizadas tras las anteriores inundaciones, las cuales, según los moradores del extrarradio, no se han materializado. En palabras de los afectados, el compromiso político asumido implicaba mejorar la protección de las viviendas y garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas de drenaje y evacuación de aguas pluviales.

Según puntualizaron los portavoces vecinales en declaraciones recogidas por los medios, las protestas, la vía judicial y la presión dentro del Consistorio buscan no solo una reparación económica, sino también cambios estructurales en la prevención y gestión de eventos climatológicos de esta magnitud. La demanda colectiva subraya la necesidad de que las instituciones provinciales y autonómicas impulsen inversiones en infraestructuras hidráulicas y refuercen los protocolos de emergencia, de modo que futuros temporales no repitan los efectos devastadores observados durante enero y febrero.

El comunicado remitido a los medios por las asociaciones vecinales del extrarradio enfatizó la disposición a agotar todas las vías legales y de presión social disponibles para conseguir una respuesta satisfactoria. Tal como publicaron distintos medios provinciales, la movilización cuenta con la coordinación de comunidades de diferentes parcelaciones, que han decidido superar los cauces de reclamación administrativa previa para llevar el asunto a tribunales si la administración no asume su parte de responsabilidad. Según la información recogida, los residentes consideran que los perjuicios sufridos son atribuibles no solo a la intensidad del temporal, sino también a la supuesta inacción o errores de planificación y mantenimiento por parte de las autoridades responsables.

El inicio de estas acciones se produce en medio de un contexto de creciente descontento entre los habitantes de las áreas afectadas, quienes afirman que las repetidas promesas de regeneración y modernización de infraestructuras esenciales no han logrado evitar la reaparición de los problemas con cada episodio meteorológico adverso. El medio local detalló que las demandas incluyen desde compensaciones individuales hasta la exigencia de auditorías independientes sobre la gestión y el seguimiento de inversiones públicas realizadas en la zona en los últimos años.

A medida que avanzan las gestiones para la presentación de la denuncia colectiva, representantes vecinales han manifestado, de acuerdo con las fuentes referidas por la prensa, que su objetivo radica en conseguir que se revisen y ejecuten compromisos previos, así como una reparación integral que abarque tanto daños materiales como garantías para impedir futuras catástrofes similares. Los bloqueos viales y las comparecencias en el Pleno municipal han sido definidos como una estrategia coordinada y escalonada para sostener la presión social sobre el Ayuntamiento y el resto de administraciones implicadas.

El seguimiento de la evolución de estas acciones por parte de los medios locales continuará, a la espera de que se establezca un diálogo entre las partes o se produzcan avances en la vía judicial ya anunciada por los vecinos. Los residentes de las parcelaciones del extrarradio de Córdoba mantienen su reclamo y esperan respuestas concretas tanto en los tribunales como en las sesiones del Pleno que tendrán lugar en el Ayuntamiento.