El sondeo de CyLTV y El Mundo da 31-35 escaños a PP, 26-28 a PSOE, 13-17 a Vox, 3-4 a UPL, 1-2 a Soria YA

El posible retroceso de formaciones como Por Ávila e IU-Sumas-VE ha sido uno de los aspectos más destacados del reciente estudio electoral elaborado por Sigma Dos para CyLTV y El Mundo. Según los datos de este sondeo, ambos partidos enfrentan la amenaza de perder representación parlamentaria en las próximas elecciones autonómicas, quedando en la franja de cero a un parlamentario. En un contexto de cambios relevantes en la distribución de escaños, la atención se centra en las tendencias de crecimiento o descenso de cada grupo político, de acuerdo con la encuesta publicada por estos medios regionales.

La encuesta realizada por Sigma Dos, tal como publicaron CyLTV y El Mundo, atribuye al Partido Popular entre 31 y 35 escaños, cifra que podría mantener o superar los resultados que actualmente ostenta la formación en las Cortes Autonómicas. Por su parte, el Partido Socialista recibiría entre 26 y 28 escaños, situándose en un escenario de estabilidad frente a sus cifras actuales. Vox se posicionaría en un rango de entre 13 y 17 representantes, lo que supone un probable aumento respecto a los resultados obtenidos en la pasada legislatura, detalló el sondeo.

En cuanto a formaciones de implantación territorial, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) podría alcanzar entre tres y cuatro escaños, consolidando su presencia en la cámara y mejorando en un escaño respecto a la legislatura anterior según lo señalado por los medios que publican el sondeo. ¡Soria YA!, otro partido de corte regionalista, experimentaría un descenso respecto a los tres escaños actuales, ya que la estimación varía entre uno y dos procuradores.

La proyección del sondeo indica que tanto Por Ávila como IU-Sumas-VE estarían en riesgo de quedarse fuera del Parlamento autonómico: su estimación de votos solo les permitiría asegurar, en el mejor de los casos, un representante por cada formación. Este retroceso contrasta con la posibilidad de consolidación o crecimiento para otras fuerzas.

El estudio difundido por CyLTV y El Mundo expone un escenario de equilibrio entre los dos principales partidos, PP y PSOE, que mantendrían niveles de representación similares a los actuales, mientras que Vox sería el partido con mayor margen de crecimiento en escaños de todos los contemplados por la encuesta. La fragmentación del voto en las formaciones menores y el retroceso de algunos grupos regionalistas produce movimientos en la distribución de procuradores, incidiendo de manera directa en la composición de mayorías parlamentarias y la futura gobernabilidad.

La encuesta de Sigma Dos para estos medios regionales plantea diferentes escenarios de reparto de escaños que podrían influir en la formación de pactos y acuerdos postelectorales. Los datos muestran que el PP podría estar en condiciones de ampliar su influencia dependiendo de la horquilla superior de la estimación, mientras el PSOE se mantiene en su rango habitual en esta comunidad autónoma.

El papel de los partidos regionalistas, como UPL y ¡Soria YA!, sigue siendo determinante. La proyección para UPL sugiere capacidad de negociación en el futuro arco parlamentario, sobre todo si mantiene o suma representación. Por Ávila y IU-Sumas-VE, en contraste, enfrentan una posible exclusión del hemiciclo autonómico, según el sondeo de CyLTV y El Mundo.

El estudio no detalla datos porcentuales ni presenta proyecciones sobre la distribución del voto por provincias o en municipios clave, pero sí revela tendencias generales a partir de las estimaciones de escaños recogidas. La información difundida por Sigma Dos subraya estos movimientos en el panorama político autonómico y refleja el efecto de la competencia entre partidos de ámbito estatal y formaciones localistas o regionalistas. Los resultados de la encuesta, según los medios que la publicaron, anticipan una legislatura marcada por el reequilibrio entre fuerzas tradicionales y la fragilidad de algunos de los partidos más pequeños en el contexto de las elecciones autonómicas.