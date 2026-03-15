El Betis conquista la Copa del Rey Juvenil ante el Barça

Rubén, De Roa y Morante aparecieron como protagonistas en la final de la Copa del Rey Juvenil celebrada este domingo, guiando al Real Betis hacia su quinto título en la historia del torneo. El conjunto verdiblanco impuso su ritmo durante la primera mitad, en la que se adelantó con tres tantos frente al FC Barcelona, y cerró el encuentro con un marcador de 1-4 en el estadio Anxo Carro de Lugo. Según informó el medio original, esta victoria permitió al Betis levantar nuevamente la Copa del Rey Juvenil después de 27 años sin conquistarla.

El equipo andaluz se mostró dominante desde el inicio del encuentro, construyendo una ventaja de tres goles que resultó determinante. Tal como consignó el medio, la actuación de Rubén, De Roa y Morante en la primera parte fue clave para consolidar el resultado antes de llegar al descanso. Por su parte, el FC Barcelona enfrentó complicaciones adicionales con la expulsión de Kourouma, quedando en inferioridad numérica y condicionado por el marcador adverso.

Durante la segunda mitad, el conjunto catalán trató de reducir distancias motivado por la actuación de su máximo goleador, Nuhu Fofana, quien logró descontar, según reportó la fuente mencionada. A pesar del esfuerzo y la búsqueda del milagro, el marcador y las circunstancias del partido limitaron cualquier intento de remontada del FC Barcelona.

El Real Betis celebró sobre el césped del estadio Anxo Carro, donde el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, hizo entrega del trofeo al equipo juvenil bético. Según detalló el medio, este título representa el quinto en la historia del club en la competición y marca un hito, ya que no obtenía este trofeo desde hace más de dos décadas.

La final reunió a dos de las canteras más reconocidas del fútbol español, con el Betis realizando un despliegue ofensivo destacado en la primera mitad y el Barça buscando respuestas en el complemento tras verse superado en el marcador y perder a un jugador clave por tarjeta roja. Reportó la fuente que la reacción del conjunto catalán no fue suficiente, ya que la diferencia establecida en los primeros minutos resultó insalvable.

La consecución de la Copa del Rey Juvenil representa para el Betis un retorno a lo más alto del panorama nacional en la categoría, reafirmando la relevancia de su cantera tras 27 años de espera. La información publicada subraya que el desarrollo del partido quedó marcado por la contundencia andaluza y la dificultad del Barcelona para reponerse tras la expulsión y los tantos encajados en la primera parte.

El resultado final de 1-4 y la entrega del trofeo por parte del presidente de la RFEF reflejaron el dominio del Betis en esta edición del torneo juvenil, situando nuevamente a su equipo entre los más laureados en esta categoría. De acuerdo con la fuente, la celebración se vivió con intensidad por parte de jugadores, cuerpo técnico e hinchas desplazados al estadio de Lugo, completando una jornada histórica para el club de Sevilla.