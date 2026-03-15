Crónica del Italia - España, 68-56

Cecilia Zandalasini se convirtió en la figura determinante del enfrentamiento entre Italia y España al anotar 22 puntos y liderar a su equipo hacia la clasificación al Mundial, cerrando así la cuarta jornada del Premundial en San Juan, Puerto Rico, con una victoria de 68-56 para las italianas. Según consignó Europa Press, la selección española de baloncesto femenino, dirigida por Miguel Méndez, no logró contener la ofensiva rival y acumuló 24 pérdidas de balón, lo que condicionó su rendimiento durante el partido pese a contar ya con la clasificación asegurada en el torneo.

En este encuentro, según reportó Europa Press, España experimentó una baja en su intensidad defensiva y en su porcentaje de acierto respecto a los partidos anteriores del Premundial. El equipo español llegó a esta cuarta jornada con el billete para el Mundial asegurado tras vencer al equipo anfitrión menos de 24 horas antes, resultado que selló su regreso a la máxima cita internacional tras ocho años de ausencia. A diferencia de los encuentros previos, en los que había conseguido victorias amplias, el equipo español no consiguió mantener el mismo nivel de juego frente a una selección italiana que necesitaba un triunfo para seguir con opciones.

El duelo comenzó con un primer cuarto ajustado, que terminó 15-13 a favor de Italia, según detalló Europa Press. El entrenador Miguel Méndez optó por usar la oportunidad para dar minutos a una rotación joven, buscando que sus jugadoras sumaran experiencia, pero la situación no resultó ideal para el equipo español. El bajo ritmo anotador marcó el desarrollo del partido, aunque España logró mantenerse cerca en el marcador al descanso con un 28-26, tras un triple de Awa Fam. La aportación en defensa y puntos de Iyana Martín ayudó a España a mantenerse competitiva, mientras que el dominio del rebote favoreció a las españolas, sin que esto se reflejara en el resultado final.

Por parte del equipo italiano, además de Zandalasini, destacaron las actuaciones de Francesca Pasa, Lorela Cubaj y Mariella Santucci, quienes contribuyeron en ataque y presionaron la salida del balón rival, conforme detalló Europa Press. A pesar de los intentos de reacción de España durante el tercer cuarto, Italia supo mantener y ampliar su ventaja en los momentos decisivos. El parcial del tercer periodo fue de 19-17, manteniendo la tensión hasta los minutos finales.

El aporte ofensivo en el conjunto español recayó en Megan Gustafson, quien registró 12 puntos, y en una Elena Buenavida que regresó a la cancha tras descansar en el partido previo, aportando 9 puntos y frescura en el tramo final. María Conde sumó 6 puntos, mientras que Mariona Ortiz trató de sostener el ritmo cuando el partido entró en sus últimos compases, coincidiendo con un marcador de 57-52 en los minutos finales. Europa Press subrayó que España logró mantenerse con opciones de remontada hasta los instantes decisivos, pero Zandalasini y la defensa italiana anularon cualquier respuesta antes de sellar el triunfo y la clasificación al Mundial para la selección transalpina.

La estadística de 24 pérdidas de balón y el bajo porcentaje de acierto en tiros de campo expusieron los problemas de España durante el partido, según publicó Europa Press. El equipo dirigido por Méndez tampoco pudo replicar la intensidad defensiva que había mostrado en sus anteriores compromisos del campeonato, aspecto que resultó determinante en el desenlace del encuentro. Pese a esto, la presencia de jugadoras jóvenes en el equipo español fue uno de los aspectos valorados por el cuerpo técnico de cara a futuras competiciones.

El partido, celebrado en el Coliseum José Miguel Agrelot 'El Choli', se disputó ante la mirada de los árbitros Griguol, García y Sun, sin que se produjeran eliminaciones. El equipo titular español incluyó a Cazorla, Martín, Conde, Carrera y Fam, mientras que el combinado italiano saltó a la cancha con Keys, Pasa, Verona, Zandalasini y Cubaj.

Los parciales registrados por Europa Press evidenciaron la regularidad de Italia y las dificultades ofensivas de España: 15-13, 13-13, 19-17 y 21-13 en los cuatro cuartos. Con este resultado, España cierra la penúltima jornada del Premundial con la clasificación ya asegurada y se prepara para su último partido del clasificatorio ante Estados Unidos, un choque que se perfila como una oportunidad para recuperar la motivación y evaluar a las jugadoras de cara al parón internacional que precede al Mundial.