Un militar de la FINUL herido tras disparos contra posiciones de los 'cascos azules' en el sur de Líbano

Las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano atraviesan una etapa de tensión tras la reciente escalada militar en la región, situación que también afecta a los aproximadamente 650 efectivos españoles presentes en la zona, según información de la FINUL consignada por Europa Press. Durante la noche pasada, una de las bases de la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) fue blanco de un ataque armado en la localidad de Meis ej Yebel. Como resultado, uno de los militares integrantes de los "cascos azules" sufrió heridas leves cuando se dirigía a un refugio, de acuerdo con lo reportado por la propia FINUL por medio de un comunicado oficial.

Tal como detalló la portavoz de la FINUL, Kandice Ardiel, la agresión aparentemente respondió a un ataque con ametralladora y ocasionó un incendio en las instalaciones. Ardiel comunicó el suceso a través de la red social Telegram, añadiendo que las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del episodio. Según declaró la portavoz, la misión internacional ha reiterado su llamado a las partes involucradas para que cumplan con su responsabilidad de salvaguardar la seguridad de los integrantes de las fuerzas de paz. En sus palabras: “Recordamos a todos los actores su obligación de garantizar en todo momento la seguridad de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz,” indicó la vocera de la misión, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

De acuerdo con el medio Europa Press, este incidente se enmarca en un contexto de intensificación militar en el sur libanés, donde se observa un despliegue terrestre y aumento de bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Las acciones en dicha frontera están relacionadas con los ataques aéreos realizados tanto por Estados Unidos como por Israel contra objetivos en Irán, iniciados el 28 de febrero, en el marco de una estrategia declarada que pretende inducir cambios en el régimen iraní. Esta ofensiva ha multiplicado los riesgos de seguridad en toda la franja fronteriza entre Israel y Líbano.

El contingente de la FINUL en Líbano se compone de cerca de 8.000 efectivos pertenecientes a varios países, cuya tarea principal consiste en observar y preservar el alto el fuego entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército israelí. Además, la misión proporciona apoyo y acompañamiento a las Fuerzas Armadas libanesas a lo largo de la denominada Línea Azul, que sirve como línea de demarcación entre Líbano e Israel. Europa Press también informa que fuerzas españolas tienen una presencia significativa dentro de la FINUL, con cerca de 650 militares desplegados en la zona.

El ataque contra posiciones de la misión de la ONU en Meis ej Yebel se suma a otros episodios de violencia registrados en las últimas semanas en la región, en un periodo marcado por el incremento de tensiones y enfrentamientos armados. Según reportó Europa Press, las operaciones militares llevadas a cabo por el Estado israelí forman parte de una respuesta coordinada ante los recientes acontecimientos en Oriente Medio, con repercusiones directas sobre el trabajo de la misión internacional en la franja sur del Líbano.

Europa Press indica que la investigación en curso busca identificar a los responsables del ataque y determinar si se trató de un incidente aislado o si existen evidencias de una acción concertada por algún grupo armado en la zona. Las autoridades de Naciones Unidas han reforzado sus llamados a preservar la neutralidad y la seguridad de los "cascos azules", en consonancia con los mandatos internacionales vigentes.

La sucesión de bombardeos y operaciones terrestres en el área agrava las dificultades que enfrenta la FINUL en el cumplimiento de sus objetivos, según diferentes fuentes citadas por Europa Press. La situación limita la capacidad de la misión de la ONU para efectuar labores humanitarias y de supervisión, y expone a su personal a situaciones de riesgo, como la experimentada por el militar herido en este último ataque.

A lo largo de los últimos meses, la presencia internacional de la FINUL en suelo libanés ha sido objeto de debate entre distintos actores políticos y sociales, quienes observan con preocupación la posibilidad de que el aumento de hostilidades derive en nuevos sucesos peligrosos para las tropas desplegadas y la población civil. Europa Press destaca que las directrices actuales de Naciones Unidas insisten de manera constante en la necesidad de frenar la escalada y buscar salidas diplomáticas que permitan avanzar hacia la pacificación de la zona.

El episodio ocurrido en Meis ej Yebel subraya los riesgos constantes que enfrentan las misiones de paz de la ONU en contextos de conflicto abierto, como el que atraviesa el sur del Líbano en la actualidad. Según los datos de Europa Press, la labor de observación y asistencia militar que desarrolla la FINUL constituye uno de los principales esfuerzos internacionales orientados a contener un posible enfrentamiento de mayor envergadura entre Israel y las fuerzas de Hezbolá, en medio de un panorama regional cada vez más inestable.