Trump afirma que "muy pronto" la Armada estadounidense comenzará a escoltar buques en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que la Armada estadounidense comenzará "muy pronto" a escoltar a los buques petroleros para que puedan cruzar seguros el estrecho de Ormuz, en medio de la paralización del tráfico marítimo en una de las principales rutas petroleras por las amenazas de Irán.

"Pasará pronto, muy pronto", ha indicado el mandatario norteamericano en un escueta respuesta a los periodistas al ser preguntado por el momento de inicio de estas operaciones de escolta.

Una afirmación que contradice a las declaraciones de este jueves del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en las que admitió que la Armada "no estaba lista". "No puede suceder ahora", aseguró Wright en una entrevista con la cadena CNBC sobre esta posibilidad.

En los últimos días se han registrado ataques contra seis buques en el estratégico paso, enclave por el cual circula alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

Igualmente, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado este viernes que el Ejército estadounidense ha efectuado un bombardeo sobre la estratégica isla de Jark, en Irán, si bien ha señalado que no ha atacado su infraestructura petrolera "por decencia".

El mandatario ha amenazado con "reconsiderar" la ejecución de ataques contra la industria petrolera de la isla si Irán u otro país interviene en "el paso libre y seguro" de los buques por el estrecho de Ormuz.