Indra y Delca crean un 'hub' estratégico para la gestión de suministros industriales en el Corredor Norte

Indra y la empresa asturiana Almacenes Delca han suscrito un acuerdo marco para transformar y optimizar de forma integral la gestión de los suministros industriales y los servicios 'MRO' (mantenimiento, reparación y operaciones) en los centros productivos de la multinacional situados en el eje industrial del Corredor Norte, con la creación de un 'hub' estratégico que va más allá de la logística convencional.

La alianza integra servicios avanzados de gestión de activos, mantenimiento y soporte técnico especializado, e incorpora soluciones de valor añadido orientadas a reforzar la resiliencia operativa, la eficiencia industrial y la sostenibilidad de las operaciones del grupo, según ha informado este sábado Indra en un comunicado.

"Nuestra prioridad es la resiliencia operativa. Al integrar a Almacenes Delca como partner estratégico, no solo aseguramos el suministro de hardware industrial, sino que incorporamos un brazo de servicios de ingeniería que nos permitirá crecer de forma escalable y sostenible", ha señalado el director de Compras de Indra, Alberto Sosa.

Por su parte, el director de Operaciones de Delca, José Ramón Díaz, ha subrayado la importancia para la compañía "de esta alianza de largo plazo con un líder tecnológico en pleno crecimiento como es Indra", que les ayudará a dar un salto hacia el futuro de la logística y a subirse a la ola de reindustrialización vinculada al sector de la defensa, que está suponiendo un revulsivo para la empresas asturianas y situándolas en el nuevo mapa productivo nacional.

El acuerdo entre Indra y Delca pone el foco en la optimización del ciclo completo de suministro industrial mediante la implantación de soluciones técnicas avanzadas que permitirán mejorar la disponibilidad, la trazabilidad y la eficiencia de los recursos productivos en los centros del grupo español.

En este contexto, se impulsa la gestión integral de los suministros industriales críticos a través de soluciones de 'vending' industrial y almacenes de proximidad, que garantizan la disponibilidad 24/7 de componentes esenciales como herramientas neumáticas, hidráulicas y eléctricas, equipos de protección, materiales de soldadura, elevación y trincaje, productos químicos y soluciones de metrología, entre otros.

La colaboración incorpora, asimismo, servicios de soporte técnico especializado, con asesoramiento en ingeniería de mantenimiento orientado a la selección de componentes de alta eficiencia.

Este enfoque permitirá optimizar el rendimiento de los equipos y prolongar el ciclo de vida de la maquinaria industrial, contribuyendo a una operación más eficiente y sostenible.

La digitalización de la cadena de suministro constituye otro de los pilares del acuerdo, mediante la integración de procesos a través de plataformas de 'eprocurement' que agilizan la gestión de pedidos y facilitan el control de inventarios en tiempo real, mejorando la visibilidad y la toma de decisiones.

De forma complementaria, se desarrollará un plan de estandarización de referencias técnicas y consolidación de proveedores, con el objetivo de reducir la complejidad operativa y los costes administrativos asociados, reforzando así la eficiencia global del modelo de compras industriales.

UN 'HUB' ESTRATÉGICO DE LARGO ALCANCE

La elección de las fábricas de Indra en el Corredor Norte responde a la necesidad de contar con una cadena de suministro de proximidad, capaz de dar respuesta inmediata a las exigencias de la actividad industrial.

El despliegue del acuerdo permitirá a Indra beneficiarse de la amplia red logística y capilaridad de Almacenes Delca en la zona, asegurando el suministro "rápido" y una respuesta "inmediata" ante incidencias o necesidades de mantenimiento preventivo.

La colaboración se articula bajo un modelo de 'partnership' industrial, en el que ambas organizaciones comparten objetivos de ahorro, innovación y eficiencia.

El acuerdo establece una hoja de ruta plurianual que servirá de referencia para la modernización de los procesos de compras industriales de Indra.

Aunque el despliegue inicial se centrará en el mercado de defensa, el modelo está diseñado para poder extenderse rápidamente a otras áreas de actividad de las fábricas de Indra que atienden a los negocios de Mobility, ATM y Espacio, reforzando así un enfoque industrial integrado y transversal.