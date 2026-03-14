Agencias

El PSOE dice que el ataque a la isla de Jark demuestra que Estados Unidos e Irán no tienen "una hoja de ruta clara"

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El eurodiputado socialista José Cepeda considera que el ataque que Estados Unidos ha lanzado contra la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros iraníes, demuestra que ni la Administración Trump ni el Gobierno israelí tienen "una hora de ruta clara" en su ofensiva contra Irán.

Así lo ha dicho en la concentración contra la guerra que ha tenido lugar ante el Museo Reina Sofía de Madrid, instando a los dos países a aclarar "qué es lo que están buscando". "Si lo que quieren es buscar un nuevo régimen en Irán, bombardeándolo y haciendo que el precio del petróleo se dispare en el mundo entero, me parece a mí que no es la solución más adecuada", ha comentado.

A su juicio, Estados Unidos e Israel "se están equivocando" porque no se puede intentar profundizar en la democracia "tirando bombas" y con un conflicto que ya está teniendo consecuencias económicas.

En este punto, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no se hayan puesto en contra de quienes no "respetan las reglas del juego" y les ha preguntado qué le van a responder a la gente cuando casi no se pueda "coger el coche porque se dispara el precio de la gasolina".

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