Víctor Font: "La ola del cambio ha llegado y es imparable"

Al abordar el cierre de la campaña electoral, Víctor Font puso énfasis en el movimiento social surgido en torno a su proyecto, asegurando que quienes siguen su candidatura están impulsando una transformación destinada a perdurar en la historia del club. Apeló a los socios a ejercer su derecho al voto en las elecciones del domingo, argumentando que la participación masiva permitirá que el FC Barcelona inicie una etapa marcada por un modelo de gobernanza más abierto y representativo. Según informó el medio, el candidato insistió en que esa “ola del cambio” refleja una voluntad mayoritaria y un sentimiento colectivo de cambio entre los miembros del club.

Durante su intervención final antes de las elecciones, Font reiteró la importancia de la movilización y recalcó que las urnas todavía no han dado su veredicto, por lo que insistió en que el futuro de la entidad depende directamente de la participación de los socios. De acuerdo con la información publicada, manifestó que “la clave para el domingo es la movilización”, subrayando que la situación todavía no es irreversible y que hasta el conteo final ningún resultado se encuentra asegurado.

Según publicó la fuente, el aspirante subrayó que su proyecto surge en respuesta a una demanda interna del barcelonismo por transformar la institución. Argumentó que existe una corriente persistente que busca un club más justo, honesto y transparente, donde los abonados sean respetados y la afición mantenga una presencia activa en la vida social del club. Font destacó, según consignó el medio, que el movimiento trasciende su figura y representa un esfuerzo colectivo: “Este no es el proyecto de Víctor Font. Víctor Font está al frente de este proyecto y trabaja para crear las condiciones para que todos los culés se sientan representados por un proyecto que el lunes cambiará la historia para siempre del Barça”.

El medio reportó que Font hizo referencia a la manera en que, durante las semanas previas a la votación, su equipo optó por iniciar la precampaña aun ante la incertidumbre y escepticismo que rodeaban el proceso electoral. Explicó que al abrir la sede y empezar la actividad política, enfrentó cuestionamientos sobre la conveniencia de presentarse a unos comicios señalados en plena competición y con mecanismos de participación limitados, dado que muchos socios no podrían votar ni por correo ni a través de voto electrónico.

Font denunció, según consignó la fuente, que esas limitaciones en los procedimientos podrían afectar la representatividad del resultado final, pero afirmó que su candidatura se encuentra preparada para asumir la presidencia y poner en marcha las reformas propuestas. Insistió en que, a partir del lunes siguiente a las elecciones, los socios percibirán una gestión más democrática, con un club gobernado directamente por quienes lo integran. “Esta institución se gobernará por sus socios y socias como entidad principal. Seremos la envidia del mundo, donde el sentimiento de pertenencia y el ‘més que un club’ será una realidad, una realidad tozuda”.

Durante el acto, Font sostuvo que la respuesta que ha registrado el club durante la campaña indica la existencia de una base social considerable que apoya un modelo diferente. Señaló que “cuando trabajas y tienes propuestas que ilusionan a la gente, la gente abre los ojos”, y agregó que su equipo ha demostrado que la demanda de cambio es mayoritaria.

Tal como publicó el medio original, el candidato concluyó su intervención reiterando el llamado a la movilización plena de los socios. Reiteró que “queda poco. Pero esta realidad no es una realidad que se haya consolidado. Hasta el domingo, hasta que las urnas dicten sentencia, no podemos pararnos”. Insistió en que cada socio actúe como agente de movilización en su entorno y participe activamente en la votación, con la convicción de que el acompañamiento social permitirá que el FC Barcelona, según sus palabras, “vuelva a ser la mejor institución del mundo” tras el proceso electoral.

El discurso incorporó referencias a los valores históricos del club y a la importancia de que las futuras decisiones lleven la impronta de toda la masa social y no de figuras personales. Font responsabilizó a su candidatura de canalizar esa corriente y de trabajar por un futuro en el que el club recupere “los valores fundacionales” y mantenga un proyecto inclusivo, abierto y transparente, según detalló el medio.

Durante toda la jornada de cierre, la campaña se centró en recoger las inquietudes de los socios y en exponer públicamente que la participación en las elecciones constituye un punto de inflexión para definir el rumbo institucional. Víctor Font hizo hincapié en que las próximas horas resultarán decisivas y sugirió que el escenario a partir del lunes dependerá enteramente del compromiso demostrado por la masa social del Barça en las urnas, posicionando su programa como el canal vertebrador de la transformación reclamada por el barcelonismo.