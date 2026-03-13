Víctor Font: "Es imposible que no haya una mayoría de socios que quieran el cambio"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font se mostró convencido este viernes de que el cambio que él y 'Nosaltres' representan puede imponerse en las elecciones del club de este domingo 15 de marzo, aunque apeló a una alta movilización de los socios para reforzar la legitimidad del futuro presidente.

"Contamos con estos dos modelos y es imposible, imposible, que no haya una mayoría de socios que quieran el cambio, imposible. Y esto no es porque les cae mejor Víctor Font, si seguro cae mejor Laporta y las 'botifarras' y el no sé qué, a algunos. A otros les da vergüenza, pero igual es un tío más conocido y tal. Es una institución, no es escoger a una persona, es escoger qué Barça queréis. Por eso estamos convencidos de que si la gente se moviliza, el cambio gana", aseguró a los medios.

Asimismo, el candidato insistió en que percibe una "ola de cambio imparable" entre la masa social en los últimos días de campaña. "No es que lo crea yo, lo creen los socios. En esta ola del cambio imparable de estos últimos días, el lunes después del debate se dio un paso más y ayer por la noche, otro más", señaló.

En este sentido, Font aseguró que existe un sector de votantes indecisos que empieza a ver una alternativa a la actual junta. "Hay una bolsa importante de gente que dice que Laporta está mayor, ha engañado, incumple todo, no se puede inscribir jugadores, perdemos dinero, secciones hechas a pedazos, la grada de animación... Ante todo esto, esa gente indecisa se lleva la imagen de que 'ostras, hay alternativa solvente'. Esto es imparable", afirmó.

No obstante, subrayó que la movilización será clave para el resultado final y para la legitimidad del próximo presidente. "Menos de 50.000 votantes sería un desastre para la institución", advirtió.

Font también cargó contra el expresidente Joan Laporta, por sus explicaciones sobre la situación económica del club y el cumplimiento de la regla del 1:1 en el control financiero de LaLiga. "Yo creo que tampoco hemos ganado 'Champions' porque el club tampoco ha querido. Parece un chiste decir que no hemos hecho cosas que el club necesita porque no queremos, que dé la explicación. Igual tampoco ganamos títulos porque no quiere, y pedimos ayuda al Real Madrid porque no quiere hacerlo de otra forma. No entiendo esto. El socio no es tonto. Ha llegado el momento de pasar página", afirmó.

Criticó a su vez el historial de promesas del actual mandatario. "El expresidente Laporta sabe perfectamente que el domingo lo mejor para el Barça es un cambio. Lo he dicho muchas veces, el Laporta del 2003 votaría 'Nosaltres' sin lugar a dudas. Este Laporta tiene el 'track record' más impresionante de la historia del mundo del fútbol vendiendo humo y utilizando activos de unos y de otros con fines electoralistas que luego no se cumplen", manifestó.

Además, defendió el trabajo de su equipo en el mercado y negó que haya intentado cerrar acuerdos directos con jugadores como el delantero del Manchester City Erling Haaland. "El acuerdo que estamos persiguiendo es un acuerdo entre clubes, no es un acuerdo con el jugador. ¿Por qué vas a preguntarle a la agente del jugador si con la agente del jugador no hemos hablado con ella? Esto no es hacer el ridículo, hacer el ridículo es no entender que hay una posibilidad de un acuerdo de este tipo para que en un futuro, si llega, el Barça pueda tomar la delantera por un activo como Haaland y que no lo haga el Real Madrid", explicó.

Por último, Font apeló directamente al voto de los socios de cara a las elecciones. "No es votarme a mí, es votar el cambio, es votar 'Nosaltres', es votar Barça en vez de votar Fútbol Club Laporta. Si votáis continuidad al final lo que vais a tener es mentiras. ¿Queréis este Barça, el de la mentira y que prácticamente nos ningunea y nos falta el respeto? O lo contrario, tener las cosas bien hechas, profesionales, gente que os haga estar orgullosos", concluyó.