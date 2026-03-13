Mueren siete policías en un atentado con bomba contra una patrulla en Pakistán

El clima de inseguridad persistente en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán se agudizó tras recientes enfrentamientos entre ambos países, desencadenados luego de bombardeos paquistaníes dirigidos a presuntos bastiones del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del Estado Islámico dentro del territorio afgano. Según publicó 'Dawn', la inestabilidad en la zona muestra un contexto de violencia reiterada que afecta a las fuerzas de seguridad y a la población civil, donde los ataques atribuidos a grupos extremistas han incrementado las tensiones entre Islamabad y el gobierno instalado en Kabul bajo control talibán. Estas circunstancias se ven agravadas por las acusaciones cruzadas de apoyo a las agrupaciones armadas, lo que añade complejidad al escenario en el área.

Dentro de este marco, al menos siete policías fallecieron en la localidad pakistaní de Laki Maruat, situada en la provincia de Jáiber Pastunjua, tras la explosión de un artefacto explosivo al paso de una patrulla. La bomba detonó cuando el vehículo oficial circulaba por la carretera que conecta Shahdijel y Mastijel, según detalló un portavoz policial al diario 'Dawn'. El ataque no ha sido reivindicado, aunque se enmarca en una serie de agresiones similares ocurridas en la región, donde las fuerzas de seguridad suelen ser objeto de ataques.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y consignada por el medio 'Dawn', la policía local confirmó la muerte de los agentes y ratificó que continúan las labores de investigación para identificar a los responsables del atentado. Hasta el momento, ningún grupo ha asumido la autoría, mientras el área permanece bajo estricta vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad pakistaníes.

El presidente paquistaní, Asif Alí Zardari, transmitió sus condolencias a los familiares de los policías asesinados y expresó una condena categórica contra el atentado. En un comunicado recogido por 'Dawn', Zardari reiteró la determinación del gobierno paquistaní de "eliminar el terrorismo" y aseguró que las autoridades mantendrán una postura "inamovible" frente a las amenazas armadas en el país.

Según informó el medio, la zona fronteriza de Pakistán, especialmente en la provincia de Jáiber Pastunjua, ha sido escenario frecuente de ataques atribuidos a TTP, conocido también como los talibán paquistaníes. Las autoridades pakistaníes sostienen que la presencia y actividad de este grupo representa uno de los mayores desafíos para la seguridad interna del país, ya que sus miembros suelen operar desde ambos lados de la frontera.

El grupo TTP, según reportó 'Dawn', ha sido señalado reiteradamente por perpetrar atentados contra fuerzas policiales y del ejército, así como contra estructuras estatales en territorios fronterizos. Tanto Islamabad como Kabul han intercambiado acusaciones sobre el presunto apoyo que diversas administraciones han dado al TTP, lo que ha derivado en crisis diplomáticas. Mientras el gobierno de Nueva Delhi y las autoridades afganas han rechazado dichas imputaciones, el conflicto se mantiene sin reconocimiento de culpables concretos respecto al ataque de este viernes.

'El medio Dawn' señaló que la tensión regional se intensificó en febrero, cuando Pakistán llevó a cabo ataques aéreos contra supuestos enclaves de TTP y Estado Islámico dentro de Afganistán. Como respuesta, las autoridades instaladas por los talibán en Kabul iniciaron sus propias operaciones militares en la franja fronteriza, con la intención de controlar el territorio y limitar la presencia de grupos armados en la zona.

La sucesión de incidentes como el de Laki Maruat ilustra la dificultad del gobierno paquistaní para garantizar la seguridad en espacios donde la influencia de grupos insurgentes sigue presente. De acuerdo con 'Dawn', el compromiso reiterado de erradicar el extremismo forma parte del discurso oficial, aunque los hechos recientes ponen de manifiesto los riesgos a los que están expuestas las fuerzas de seguridad destacadas en esas áreas.

En cuanto a las repercusiones sociales del atentado, las autoridades locales establecieron un dispositivo especial de seguridad y reforzaron la vigilancia en las rutas empleadas regularmente por las patrullas policiales, conforme lo reportó el diario paquistaní. La comunidad en la región ha manifestado preocupación por el repunte de ataques, lo que ha generado temor e incertidumbre en la población.

Las investigaciones sobre la explosión permanecen abiertas. Equipos de expertos en desactivación de explosivos y miembros de inteligencia intentan reconstruir las circunstancias exactas del incidente, buscando pistas sobre la identidad de los responsables y la posible implicación de células armadas. Mientras tanto, la familia de los policías caídos recibe el apoyo oficial y la promesa, reiterada por niveles altos del gobierno, de que se agotarán todos los recursos para dar con los autores materiales del atentado.

Distintos sectores dentro de Pakistán reclaman mayor cooperación bilateral con los países vecinos para frenar la expansión de los grupos yihadistas en la región, aunque las diferencias entre los gobiernos y las sospechas mutuas dificultan los avances en esta materia. Según la información de 'Dawn', el mantenimiento de la estabilidad fronteriza constituye un desafío persistente, cuyos efectos repercuten en la gestión del orden público y en la vida cotidiana de las personas residentes en estas áreas.