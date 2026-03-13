Los gasolineros lamentan la "inacción del Gobierno", mientras la demanda de carburantes empieza a desplomarse

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha lamentado "la inacción del Gobierno ante la crisis energética por el conflicto en Oriente Próximo, mientras la demanda de carburantes empieza a desplomarse".

En un comunicado, la gran patronal de los gasolineros ha considerado que el Estado está obteniendo una recaudación extra por IVA de siete céntimos por litro de combustible, siendo "la única beneficiaria de esta crisis", mientras la subida de precios ya "está destruyendo demanda y pone en jaque la viabilidad de las gasolineras".

En concreto, ha estimado que la Administración ha elevado sus ingresos por cada litro de combustible vendido desde los 25 céntimos de euros anteriores al conflicto hasta los 32 céntimos, con lo que "las arcas públicas recibirían una recaudación extraordinaria de 180 millones de euros solo por mayor ingreso de IVA de los combustibles".

De esta manera, ha considerado "inaceptable que la Administración haga caja a costa del sacrificio de los ciudadanos y de la viabilidad de sus empresas".

Por ello, ha insistido en sus dos propuestas de aplicación inmediata, "que no requieren de complejos sistemas de bonificación que ya demostraron ser un caos en el pasado", como serían un IVA al 10% para los carburantes de automoción y la reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), compensada por un mayor ingreso en concepto de IVA.

UNA DE LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL 'RALLY' ALCISTA.

Asimismo, CEEES ha desmentido "rotundamente" que las estaciones de servicio se estén beneficiando de esta situación y ha subrayado que el sector es "una de las principales víctimas de este rally alcista".

Además, ha alertado de que, por primera vez desde el inicio del conflicto, hay "señales claras de destrucción de demanda", ya que, en su opinión, el precio ha alcanzado un umbral que está obligando a los ciudadanos a limitar sus desplazamientos "al mínimo indispensable".

"Si no se bajan los impuestos de forma inmediata, nos enfrentamos a una parálisis económica. No solo es que el ciudadano no pueda pagar el combustible, es que las estaciones de servicio no van a poder sostener sus estructuras con volúmenes de venta en caída libre", ha añadido la patronal.

De esta manera, ha valorado positivamente las medidas que estaría preparando el Ejecutivo para aliviar el impacto que los combustibles tienen en colectivos como agricultores y transportistas, aunque ha recordado que "las pymes del sector de las estaciones de servicio son también víctimas de las consecuencias económicas de la guerra".