La UE condena el ataque que mató a una trabajadora francesa de UNICEF en Goma, en el este de RDC

El grupo rebelde M23 responsabilizó al Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) por un ataque con drones en Goma que resultó mortal para varias personas, entre ellas Karine Buisset, una cooperante francesa de UNICEF, en un contexto donde la ciudad permanece bajo control rebelde desde enero de 2025. Según reportó Europa Press, el hecho desencadenó peticiones internacionales para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de la población civil y del personal humanitario en la zona.

De acuerdo con Europa Press, la Unión Europea publicó un comunicado en el que expresó una condena rotunda al ataque, ocurrido el miércoles 11 de marzo en el este del país, en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército congoleño y el M23. La declaración conjunta fue firmada por la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib. Las responsables europeas manifestaron profundo pesar por la muerte de la trabajadora de UNICEF, subrayando que el suceso también cobró la vida de otros civiles, y demandaron el inicio de una investigación que sea independiente, imparcial y creíble para determinar responsabilidades.

La UE solicitó que todas las partes implicadas acaten el alto el fuego y respeten los compromisos alcanzados en las negociaciones de Washington, Doha y bajo la mediación africana, según detalló Europa Press. Además, el bloque comunitario señaló la necesidad de lograr una desescalada de los combates y reiteró su demanda para que el Derecho Internacional Humanitario se cumpla plenamente y bajo cualquier circunstancia, haciendo hincapié en la protección tanto de los civiles como de todos los actores humanitarios que trabajan en áreas de conflicto.

El medio Europa Press indicó que el ataque impactó sobre un edificio residencial en Goma que albergaba a trabajadores humanitarios y a personal de la UE. La acción provocó la muerte de Karine Buisset y de otras dos personas. Poco después, el M23 responsabilizó directamente al gobierno nacional de orquestar lo que calificó como un “ataque terrorista”. Las tensiones se han intensificado tras la ofensiva del ejército congoleño, la cual el propio grupo rebelde denunció el 25 de febrero, alegando que se trataron de ataques contra zonas de alta concentración poblacional, en contravención al alto el fuego vigente.

El M23 está conformado principalmente por tutsis congoleños y recibe el respaldo de Ruanda, de acuerdo con la información consignada por Europa Press. Durante 2025, el grupo logró tomar el control de extensos sectores de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas las capitales de ambas provincias: Goma y Bukavu. Esta expansión armada agravó la crisis regional y motivó nuevas rondas de mediación para evitar que la escalada del conflicto alcance dimensiones mayores entre Kinshasa y Kigali.

La declaración de la Unión Europea también insistió en la relevancia de salvaguardar la vida y la seguridad de quienes trabajan en misiones humanitarias, poniendo de manifiesto que estos actores cumplen una labor fundamental para asistir a poblaciones vulnerables afectadas por el conflicto, detalló Europa Press. El entorno de inseguridad que prevalece en las provincias orientales de la RDC dificulta gravemente el trabajo de las organizaciones internacionales y eleva la exposición al riesgo tanto de civiles locales como de trabajadores extranjeros.

Europa Press recordó que la ciudad de Goma permanece bajo el control del movimiento rebelde desde principios de año y que los enfrentamientos han generado reiterados llamados internacionales para la restauración del diálogo y el cese definitivo de las hostilidades, así como para la protección de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.

La UE exhortó a que la investigación sobre el ataque permita identificar a los responsables, se garantice rendición de cuentas y se refuercen los mecanismos internacionales destinados a prevenir la reincidencia de hechos similares en regiones en conflicto, reportó Europa Press.