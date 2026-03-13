Hisense trae su nueva tecnología RGB MiniLED por primera vez a España

El desarrollo de una evolución denominada RGB MiniLED EVO, que incluirá un cuarto color para ampliar aún más la calidad de las pantallas, figura entre los planes de innovación a corto plazo planteados por Hisense. Según precisó el responsable de In-Store & Training, Florin Ristea, citado por el medio Europa Press, la llegada de este avance podría concretarse el próximo año, reflejando así la apuesta de la multinacional por el perfeccionamiento tecnológico en el segmento de televisores.

De acuerdo con Europa Press, la empresa presentó en Madrid su tecnología RGB MiniLED, que supone una transformación en la manera en que los televisores generan color y luz. Esta innovación se caracteriza por utilizar diodos emisores independientes para cada uno de los colores primarios —rojo, verde y azul—, en sustitución de los tradicionales diodos de luz blanca filtrada. De esta manera, la compañía busca mejorar la pureza cromática, optimizar el brillo y reducir el impacto de la luz azul, un factor asociado a molestias oculares.

Hisense ya había mostrado los primeros adelantos de esta tecnología durante la feria tecnológica IFA 2025 de Berlín, donde presentó un televisor de 116 pulgadas dotado de retroiluminación cromática RGB MiniLED. Ahora, con la presentación oficial en España, la multinacional apunta tanto a una mejora en la experiencia de visualización para el consumidor como a priorizar el cuidado visual, según consignó Europa Press.

En los televisores tradicionales, los diodos LED emiten luz blanca que luego se filtra para lograr los colores necesarios en pantalla, un proceso que, según información recopilada por Europa Press, implica ciertas ineficiencias y una menor intensidad de color. Frente a esta limitación, RGB MiniLED permite generar los colores esenciales de manera directa utilizando únicamente los diodos precisos para cada color, sin necesidad de filtros. Esta modificación técnica tiene como consecuencia una mayor pureza de color, niveles mejorados de brillo y contraste, y un aumento en la eficiencia energética.

El vicepresidente de Hisense Iberia, José-Benigno Fernández López, puntualizó durante la presentación que el propósito de la iniciativa tecnológica no se reduce a incrementar la potencia lumínica, sino a “mejorar la calidad de la luz”, una afirmación recogida por Europa Press. Según la información difundida por la empresa, RGB MiniLED puede incrementar la luminosidad total en un 15 por ciento, potenciar el brillo de los colores rojo, verde y azul en un 90 por ciento, ampliar la vida útil de los televisores en ambientes húmedos un 66 por ciento y disminuir el consumo energético en un 40 por ciento para los tonos RGB.

La protección de la salud ocular fue otro de los aspectos destacados durante la presentación, ya que, según los datos compartidos por Hisense y reportados por Europa Press, la nueva tecnología consigue reducir la emisión de luz azul hasta en un 42 por ciento, estableciéndose por debajo de los niveles considerados perjudiciales para la vista. A este respecto, el doctor Luis Arrevola, oftalmólogo de la Clínica Baviera de Madrid, recomendó el uso de televisores de gran tamaño ubicados a una distancia apropiada, ya que “de esta forma, los pacientes no tienen que realizar un esfuerzo visual adicional”, según sus propias palabras reproducidas por Europa Press.

En cuanto a la disponibilidad comercial, Europa Press informó que RGB MiniLED ya está presente en televisores de gran formato, con dimensiones de 100 y 116 pulgadas. Además, la marca prevé integrar esta tecnología en modelos de 60 y 65 pulgadas desde el mes de abril, proporcionando así más opciones para distintos tipos de hogares y espacios. Específicamente, las series con esta innovación incluyen la UXQ, UR9S y UR85.

La gama UXQ, compuesta por los modelos 116UXQ y 100UXQ, se ha consolidado como la primera en incorporar la tecnología RGB MiniLED. Estos televisores integran el procesador Hi-View AI Engine X, poseen una frecuencia de refresco de 165 Hz y emplean la tecnología MEMC orientada a lograr una experiencia más fluida en contenido dinámico, como deportes y videojuegos.

En la serie UR9S, la oferta contempla opciones de 65, 75 y 85 pulgadas. Estos modelos cuentan con el procesador Hi-View AI Engine RGB, una solución desarrollada para favorecer el desempeño en ambientes iluminados. Entre las características técnicas, destaca el panel antirreflejo Matte, una tasa de actualización nativa de 180 Hz y soporte para estándares visuales avanzados como Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive y la certificación IMAX Enhanced, según reportó Europa Press.

La serie UR8S también introduce el procesador Hi-View AI Engine RGB, junto con el sistema AI 4K Upscaler encargado de potenciar la definición de imagen. Esta línea, que se comercializará a partir de julio en tamaños de 55, 65, 75, 85 y 100 pulgadas, puede alcanzar un brillo máximo de 3.800 nits y presenta una pantalla con acabado antirreflejo y certificaciones Calman y Pantone. Además, la UR8S está equipada con el modo 180Hz Game Mode Ultra, la tecnología AMD FreeSync Premium Pro, la barra de herramientas Game Bar para gamers y compatibilidad con Dolby Gaming.

El despliegue de la tecnología RGB MiniLED coloca a Hisense en una posición de avanzada respecto a la innovación en televisores, con una estrategia que integra rendimiento visual, eficiencia energética y salud ocular. Argentina, junto con el resto de Europa, podrá acceder a esta gama progresivamente a partir del lanzamiento anunciado por la compañía, según detalló Europa Press.