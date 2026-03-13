Haier se convierte en patrocinador oficial del Barcelona Open Banc Sabadell

En la lista de patrocinadores de grandes torneos de tenis internacionales, el nombre de Haier ya aparece vinculado a competiciones como el Mutua Madrid Open, Roland Garros, las Nitto ATP Finals y el Abierto de Australia. Ahora, la firma suma una nueva cita a su estrategia en el sector deportivo con la incorporación al Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, tras la firma de un acuerdo de colaboración con el Real Club de Tenis Barcelona-1899, organizador del evento. De acuerdo con la organización del torneo, este paso consolida la apuesta de Haier por una mayor presencia en escenarios deportivos de alcance internacional.

La edición número setenta y tres del Trofeo Conde de Godó está programada del 11 al 19 de abril en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona-1899, institución reconocida como el club de tenis más antiguo de España, según reportó la organización en un comunicado. El evento reúne cada año a destacadas figuras del panorama del tenis mundial y mantiene un papel relevante en el calendario deportivo de la capital catalana.

Según detalló el propio torneo, la alianza refuerza el compromiso de Haier con valores asociados a la excelencia, la innovación y el alto rendimiento. Estos principios, según declaraciones, se alinean con la filosofía de la empresa. Xavier Rofes, Country Manager de Haier Europe en España, subrayó la importancia estratégica de la colaboración: “Formar parte del Trofeo Conde de Godó supone una oportunidad muy relevante para seguir acercando nuestra marca a un público que valora la excelencia, la innovación y la mejora constante, principios que forman parte del ADN de Haier. Este acuerdo refuerza nuestra apuesta por eventos deportivos de primer nivel que impulsan nuestra presencia en España”.

Durante la celebración del torneo, la marca Haier será visible tanto en la pista como en varios espacios habilitados dentro del recinto del club. Según informó la organización a través de sus canales oficiales, también se prevén distintas activaciones diseñadas para proporcionar experiencias exclusivas a quienes asistan al evento, integrando la marca en la vivencia global del torneo.

El Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó representa, según consignó el propio club, una de las competiciones con más peso en el circuito ATP y figura como una cita imprescindible para deportistas y aficionados al tenis en la ciudad y en todo el ámbito internacional. La adición de Haier a la nómina de patrocinadores oficiales refuerza su presencia entre las compañías implicadas en grandes eventos deportivos, estableciendo vínculos directos con el seguimiento y la experiencia de los asistentes. Según publicó el comunicado de la organización, el acuerdo persigue no solo proyectar la imagen de Haier en el entorno del torneo, sino también consolidar el compromiso de la compañía con el deporte y la innovación aplicada a distintas áreas.

El anuncio, que parte de la comunicación oficial del club organizador, indica que la estrategia de patrocinio desarrollada por Haier incluye tanto la visibilidad corporativa como una serie de iniciativas destinadas a involucrar de forma activa a los espectadores y participantes del evento. Esta presencia suma una nueva dimensión a la relación de la empresa con el entorno deportivo, posicionándola junto a otras grandes marcas presentes en citas clave del circuito internacional.

El Real Club de Tenis Barcelona-1899, que alberga el torneo, se establece como uno de los puntos de referencia histórica y deportiva de España, y cada edición del Trofeo Conde de Godó recibe la atención de medios, patrocinadores y aficionados del deporte tanto nacionales como internacionales, según se desprende de la información difundida por la organización. En este contexto, Haier incorpora su identidad a una plataforma que busca promover tanto el deporte de alto rendimiento como la innovación en la experiencia del público y los participantes.