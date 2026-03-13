Experto denuncia que no hay políticas con perspectiva de género en suicidio pese a que el 75% de fallecidos son hombres

Una proporción significativa de los suicidios en España corresponde a hombres adultos, con cifras oficiales que indican que entre el 75 y el 80 por ciento de las muertes por esta causa afectan a varones de distintas franjas etarias, según consignó el medio Europa Press. Pese a la magnitud de estos datos, especialistas en salud mental advirtieron que persiste una falta de políticas públicas orientadas específicamente al abordaje del suicidio masculino. Esta situación fue abordada en el V Encuentro Nacional de la Asociación de Profesionales en Prevención y Posvención del Suicidio 'Papageno', realizado en Madrid bajo el lema ‘Cuidar del vínculo, sostener la vida. Un viaje desde la prevención a la posvención’.

De acuerdo con Europa Press, Miguel Guerrero, coordinador autonómico del Programa de Prevención del Suicidio en Andalucía, expresó que aunque existe un Plan Nacional de Acción para la Prevención del Suicidio con perspectiva de género, en la práctica se omiten estrategias públicas enfocadas en los hombres. Guerrero remarcó que esta omisión ocurre tanto a nivel nacional como autonómico, replicándose en diversas comunidades autónomas. Según su análisis, la mortalidad masculina por suicidio representa una cuestión estructural, ya que la tasa mundial de suicidio en hombres supera el doble de la femenina, situándose esta en 12,6 por cada 100.000 habitantes. Además, subrayó que el fenómeno varía de acuerdo con la presencia de desigualdades sociales, lo que genera una brecha mayor en aquellas sociedades donde estas desigualdades son más amplias.

Guerrero precisó que, excepto en el grupo de menores de 15 años, la prevalencia de suicidios masculinos es dominante en todas las franjas de edad. Expresó que el tema de hombres y suicidio genera incomodidad social y mediática, y observó que son escasas las jornadas o ponencias dedicadas a estudiar específicamente esta realidad. Ante esto, identificó una renuencia institucional a debatir abiertamente políticas de prevención centradas en la población masculina, atribuida, según reportó Europa Press, al temor de politizar la cuestión.

El medio Europa Press recogió también declaraciones de Guerrero sobre cómo los mandatos de género asociados a la masculinidad actúan como barreras para que los hombres expresen vulnerabilidad o busquen ayuda. Guerrero argumentó que la presión cultural sobre el género masculino para no mostrar debilidad incide directamente en el riesgo suicida, señalando que la adhesión a estereotipos masculinos incrementa en 2,4 veces la probabilidad de suicidio. A esto se suma que muchas veces los hombres manifiestan sus malestares de formas menos visibles para los servicios de salud mental tradicionales, como la irritabilidad o el consumo de alcohol, y en numerosos casos ocultan sus intenciones suicidas o ejecutan el primer intento con mayor determinación.

El experto apuntó además al subdiagnóstico de la depresión en el género masculino y agregó que los hombres suelen tener carreras suicidas más cortas y menor contacto con los servicios de salud mental. Incluso al acceder a ayuda, la tasa de abandono del tratamiento es más alta. Guerrero sintetizó que la “menor inteligencia emocional aprendida” perjudica la capacidad de adaptación y regulación de emociones en los hombres. Desde su perspectiva, adoptar valores vinculados al feminismo podría funcionar como un factor protector frente al suicidio.

La jornada también contó con la intervención de Mercedes Navío, gerente asistencial de hospitales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, quien afirmó que la prioridad radica en la prevención del suicidio y en cuidar a las personas para evitar el sufrimiento en soledad. Señaló que, hasta la fecha, la mayoría de las comunidades autónomas han implementado planes de prevención y que el suicidio ha adquirido mayor visibilidad social en los últimos años, informó Europa Press.

De acuerdo con las cifras reportadas por Europa Press, en el año 2024 se registraron en España 3.953 muertes por suicidio, equivalente a una tasa de 8,1 por cada 100.000 habitantes. Estas cifras resaltan la persistencia del problema y la necesidad de estrategias de prevención diversificadas.

La importancia del trabajo de posvención —el acompañamiento y manejo del duelo tras una muerte por suicidio— fue otro de los ejes destacados en el encuentro, según subrayó Daniel Jesús López, presidente de la Asociación Papageno. Sostuvo que la vivencia de un suicidio en el entorno familiar o cercano se constituye en un factor de riesgo para la aparición de otros casos, por lo que el apoyo tras este tipo de pérdidas resulta fundamental.

Europa Press incluyó aportes de Alicia Sales, profesora titular en la Universitat de València, quien analizó el suicidio en la población mayor. Sales puntualizó que existe una alta letalidad en los intentos de suicidio en este grupo: “de cada entre dos y cuatro intentos, hay un suicidio registrado”. Relató que la percepción social de que la tristeza y la soledad son inherentes a la vejez actúa como elemento de riesgo. Además, detalló el fenómeno del suicidio pasivo, en el que los mayores adoptan una postura de abandono vital progresivo.

Sandra Pérez-Rodríguez, también profesora titular de la Universitat de València, centró su intervención en el papel de la universidad como espacio para la prevención. Indicó que estos centros disponen de guías específicas para actuar frente a conductas suicidas en la comunidad estudiantil y promueven talleres preventivos para abordar la problemática en jóvenes.

El medio Europa Press concluyó que el tratamiento efectivo del suicidio en España enfrenta desafíos relacionados con la incorporación de una perspectiva de género adecuada, especialmente debido a la magnitud que representa la mortalidad masculina. Las estructuras culturales y sociales, junto al estigma de la masculinidad, inciden tanto en la predisposición al riesgo como en la dificultad para solicitar ayuda, factores que, sin un abordaje específico, limitan el alcance de las políticas de prevención.