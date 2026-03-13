Agencias

El portero del Atlético Jan Oblak se pierde el partido contra el Getafe

El conjunto rojiblanco anunció que el guardameta esloveno quedó descartado tras lesionarse durante la última práctica previo al derbi de este sábado, sumándose a las ausencias de Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza en la convocatoria

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La lista de bajas en el Atlético de Madrid aumenta con la confirmación de que el guardameta esloveno Jan Oblak no formará parte de la convocatoria para el derbi madrileño contra el Getafe, tal como anunció el club rojiblanco, sumándose así a las ausencias de Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza para el encuentro de la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

Según informó el conjunto rojiblanco a través de un comunicado oficial, Oblak presentó molestias en el costado al finalizar la sesión de entrenamiento realizada el viernes, en la víspera del partido programado para este sábado a las 16:15 en el estadio Metropolitano. Tras someterse a diversas pruebas médicas, los servicios médicos diagnosticaron una distensión muscular, descartando la participación del portero esloveno en el crucial choque.

El medio precisó que Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, deberá reconfigurar su alineación de cara a un duelo clave en la lucha por mantener la tercera posición en la tabla. Esta circunstancia obliga al entrenador a buscar alternativas en la portería, mientras el equipo intenta alcanzar su cuarta victoria consecutiva en la competición.

De acuerdo con lo publicado por el club, tanto Pablo Barrios como Rodrigo Mendoza siguen fuera por distintas lesiones, lo cual compromete aún más la profundidad de la plantilla en un momento decisivo de la temporada. El parte médico sobre Oblak especifica que el guardameta esloveno "finalizó la sesión del viernes con molestias en el costado y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos, el parte indica que el guardameta sufre una distensión muscular".

El duelo contra el Getafe se presenta como una oportunidad para que los dirigidos por José Bordalás, en buen momento deportivo, intenten sumar puntos y aspirar a objetivos más ambiciosos dentro de la competición, según consignó la información oficial del Atlético de Madrid. El conjunto azulón llega motivado por sus recientes actuaciones, lo que añade un atractivo adicional al enfrentamiento.

Simeone, por su parte, deberá afrontar el reto de las ausencias en una fase del campeonato donde cada punto puede resultar determinante para las posiciones europeas. La baja de Oblak deja la portería en manos de los suplentes, que tendrán la responsabilidad de mantener la solidez defensiva requerida en partidos de exigencia como el de este sábado.

Según detalló el Atlético de Madrid en su nota oficial, "Simeone no podrá contar con Jan Oblak", una afirmación que señala la relevancia de la ausencia del guardameta titular, indiscutible en las últimas temporadas. El club aún no ha precisado el tiempo estimado de recuperación del futbolista esloveno.

El encuentro en el Metropolitano plantea así nuevos desafíos para ambos equipos. Mientras el Atlético busca mantener su racha positiva en la parte alta de la clasificación, el Getafe intentará aprovechar el escenario de bajas que atraviesa el rival para sumar en su objetivo de escalar posiciones en LaLiga EA Sports.

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