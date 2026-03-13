EEUU y Hungría entran a favor de Israel en el proceso por genocidio abierto en la CIJ

Las cifras divulgadas por el Ministerio de Sanidad en Gaza este viernes indican que más de 72.000 personas han muerto en la Franja desde el inicio de la ofensiva militar israelí, dato que constituye uno de los principales elementos utilizados por Sudáfrica para fundamentar la denuncia de genocidio presentada contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Según publicó la CIJ en un comunicado, Estados Unidos, Hungría, Namibia y Fiyi realizaron este viernes una presentación conjunta para intervenir formalmente a favor del gobierno israelí en este proceso judicial internacional.

De acuerdo con lo reportado por la CIJ, la intervención estadounidense se fundamentó en el artículo 63 de su Estatuto, el cual otorga derecho a los Estados a intervenir en procedimientos en que se discute la interpretación de convenciones internacionales de carácter fundamental, en este caso la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en diciembre de 1948. La declaración emitida por el Ministerio de Exteriores de Israel, citada por la CIJ y difundida en redes sociales, recoge el posicionamiento de Washington: “Estados Unidos enfatiza, en los términos más vehementes, que las acusaciones de Sudáfrica no solo son falsas, sino que también pretenden lanzar acusaciones falsas contra el Estado de Israel, como parte de una campaña más amplia destinada a socavar la legitimidad del Estado de Israel y del pueblo judío, e incitar al terrorismo contra ellos”.

La controversia judicial tuvo su origen a finales de diciembre de 2023, cuando Sudáfrica elevó ante la CIJ la solicitud de investigar si Israel habría cometido actos constitutivos de genocidio en Gaza. Las autoridades sudafricanas basaron su denuncia en la elevada cifra de víctimas civiles, denunciando una presunta violación a la legalidad internacional. Israel ha rechazado de manera reiterada la acusación, según detalló el mismo tribunal y medios oficiales. El gobierno israelí sostiene que la demanda representa una visión “profundamente distorsionada” de los hechos, defendiendo tanto el fondo como la forma de la operación militar. Dicha postura se alinea con la de Estados Unidos, principal aliado internacional del gobierno de Benjamin Netanyahu.

El Ministerio de Exteriores israelí, en un mensaje citado por la CIJ, expresó su reconocimiento al apoyo extranjero, indicando: “El Estado de Israel valora y agradece la postura de sus amigos en defensa de la verdad y la justicia histórica, y especialmente el firme apoyo de Estados Unidos en todos los ámbitos”.

El proceso ante el alto tribunal ha motivado la intervención de un considerable bloque internacional. Según detalló la CIJ, más de una docena de Estados han presentado solicitudes para intervenir en el caso. Además de los cuatro países que este viernes oficializaron un respaldo a Israel, otros gobiernos, como España e Irlanda, han externado opiniones en apoyo a la posición de Sudáfrica, sumándose al debate internacional en torno a la actuación israelí en Gaza. También, Islandia y Países Bajos, según reportó la CIJ, formalizaron este jueves su voluntad de intervenir mediante presentaciones escritas que respaldan la iniciativa sudafricana.

Estados Unidos, al justificar su intervención, se refirió de forma explícita a la legitimidad y la defensa de Israel en el plano internacional, sumando argumentos en los que se señala una supuesta estrategia de deslegitimación en contra del Estado y del pueblo judío. El respaldo de Hungría, Namibia y Fiyi completa el grupo de países que, de manera oficial, solicitaron el viernes a la CIJ participar a favor de Israel. Aunque la magnitud y la naturaleza de la ofensiva en Gaza han generado divisiones en la comunidad internacional, estos apoyos se fundamentan en criterios jurídicos vinculados tanto a la interpretación de la Convención sobre Genocidio como al derecho internacional humanitario, según consignó el propio tribunal.

La demanda sudafricana ha marcado una nueva etapa en los debates multilaterales emergentes por el conflicto entre Israel y los grupos palestinos en Gaza, y su tramitación ante la CIJ ha servido de catalizador para que diversas potencias, tanto a favor como en contra de Tel Aviv, definan públicamente sus posiciones legales y políticas. Según reportó el tribunal internacional, el procedimiento permite la presentación de observaciones de los estados partes interesados, tal como lo prevé el Estatuto en su artículo 63, lo que ha llevado a un incremento sin precedentes de intervenciones estatales en esta causa.

De acuerdo con la información contenida en los comunicados oficiales publicados por la CIJ y los gobiernos involucrados, la ofensiva israelí continúa motivando denuncias, pronunciamientos diplomáticos y una polarización política significativa, fenómeno que se refleja en el amplio abanico de intervenciones formalizadas en el marco del proceso judicial internacional.