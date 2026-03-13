Agencias

Afganistán acusa a Pakistán de un bombardeo en Kabul con cuatro muertos, incluyendo mujeres y niños

La Policía de la capital de Afganistán, Kabul, ha denunciado este viernes la muerte de cuatro personas, incluidas mujeres y niños, en un bombardeo contra "viviendas civiles" en el este de la ciudad, en el que también han resultado heridas 15 personas, un acto del que ha acusado a Pakistán, que según el Gobierno talibán estaría también detrás de otros ataques contra Kandahar, en el sur del país, Paktia y Paktika, en el este.

"En el distrito 21 de la ciudad de Kabul, casas de civiles han sido atacadas en un bombardeo a ciegas por parte del régimen paquistaní, dejando cuatro personas, entre ellas mujeres y niños, muertas y otras 15 heridas", ha afirmado en redes sociales el portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran.

A su vez, el portavoz del Gobierno talibán, Zabihulá Muyahid, ha acusado a Islamabad de "volver a bombardear Kabul, Kandahar, Paktia, Paktika y algunas otras zonas", en lo que ha descrito como una continuación de "sus ataques y crímenes anteriores". "En algunos lugares ha atacado viviendas de civiles, causando la muerte de mujeres y niños", ha denunciado, apuntando también a otros bombardeos contra "desiertos vacíos y zonas deshabitadas".

En concreto, en Kandahar, Muyahid ha manifestado que "el régimen militar paquistaní atacó el almacén de combustible de la aerolínea privada Kam Air, cerca del aeropuerto" de la ciudad. "La empresa suministra combustible a aerolíneas civiles y a aviones de Naciones Unidas", ha apuntado, antes de informar de un ataque anterior contra otro tanque de combustible de un empresario afgano.

Los combates entre Afganistán y Pakistán se extienden desde hace ya dos semanas, acumulando decenas de muertos y miles de desplazados sin que las partes hayan iniciado por ahora contactos oficiales para intentar lograr un alto el fuego.

Las hostilidades estallaron días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran que los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles, en el marco de una respuesta de Islamabad a la supuesta presencia de terroristas en territorio afgano.

Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados "campamentos y escondites terroristas" del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní, que han dejado decenas de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad muertos durante los últimos meses.

