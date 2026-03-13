ACT. Previa del Atlético de Madrid - Getafe

El Getafe se encuentra igualando su mejor registro de puntos a estas alturas de la temporada desde el curso 2019-2020, con 35 unidades y la intención de superar ese rendimiento en las próximas jornadas. Según consignó el medio ACT, el equipo dirigido por José Bordalás afronta el reto de buscar una victoria que nunca ha logrado en el actual estadio Riyadh Air Metropolitano frente al Atlético de Madrid, en un derbi madrileño correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26. El partido está programado para este sábado a las 16.15 horas y presenta varias particularidades en ambos conjuntos, desde bajas obligadas hasta posibles rotaciones en las alineaciones iniciales, marcadas por los compromisos europeos y los objetivos contrastados de cara al final del campeonato.

De acuerdo con ACT, el Atlético de Madrid llega motivado por el reciente triunfo contra el Tottenham Hotspur en la Liga de Campeones, donde obtuvo una victoria por 5-2 en casa durante el primer duelo de los octavos de final. A pesar de esta inyección de confianza, el equipo rojiblanco debe gestionar cuidadosamente sus fuerzas porque la próxima semana definirá su pase a cuartos de final en Londres, y posteriormente se enfrentará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Este calendario exige decisiones estratégicas a Diego Pablo Simeone, quien valora introducir rotaciones para dosificar a sus jugadores ante la acumulación de partidos.

El conjunto colchonero, según detalló ACT, afronta el encuentro con las bajas confirmadas de Jan Oblak, Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios por lesión. Juan Musso apunta a la titularidad en portería, mientras que en la zona de mediocampo se prevé la inclusión de Koke y Marcos Llorente. Nico González, quien marcó dos goles la jornada anterior, y Álex Baena aparecen como opciones probables en las bandas. En el ataque figuran Ademola Lookman y Alexander Sorloth, goleador principal del equipo.

El Atlético tiene como principal objetivo asegurar el tercer puesto de la Liga, ya que se encuentra a 13 puntos del líder y ha encaminado suficientemente la clasificación para la próxima edición de la Champions League. La competencia por ese tercer lugar es intensa, especialmente por el rendimiento mostrado por el Villarreal, que vive la mejor campaña de su historia en la Primera División. ACT subrayó que este contexto otorga relevancia al derbi madrileño, el cual estará arbitrado por un colegiado del Comité Madrileño por primera vez.

Enfrente, el Getafe atraviesa un periodo positivo tras conquistar victorias ante el Real Betis (2-0) y el Real Madrid (0-1), lo que le ha impulsado en la tabla después de un arranque de año con dudas y proximidad a la zona de descenso. Según reportó ACT, esa mejora de resultados alimenta las aspiraciones europeas del equipo, un escenario que parecía poco probable durante los primeros compases de la temporada debido a dificultades económicas y deportivas. Hace apenas dos semanas, el cuadro azulón sorprendió al vencer en el Santiago Bernabéu, destacando su capacidad defensiva.

El conjunto de Bordalás llegará al Metropolitano con la baja cierta de Abu Kamara y la incertidumbre sobre la disponibilidad de Juanmi Jiménez, Borja Mayoral y Davinchi Cordón, informó ACT. La alineación visitante podría parecerse mucho a la empleada en la fecha anterior, aunque se plantea la posible entrada de Mario Martín en sustitución de Abqar, lo que supondría un ajuste táctico al retrasar la posición de Djené en la zaga.

Según los posibles onces adelantados por ACT, el Atlético de Madrid alinearía a Musso; Molina, Le Normand, Giménez, Ruggeri; Nico González, Llorente, Koke, Baena; Lookman y Sorloth. Por parte del Getafe, Soria estaría en la portería, secundado por Femenía, Duarte, Djené, Romero e Iglesias en defensa; Milla, Mario Martín y Arambarri en el mediocampo; Satriano y Luis Vázquez compondrían el ataque.

El encuentro representa una oportunidad para el Getafe de romper una racha negativa como visitante frente al Atlético. La última ocasión en que logró imponerse a domicilio ante los rojiblancos fue el 15 de mayo de 2010 en el extinto estadio Vicente Calderón. Desde entonces, el equipo azulón no ha conseguido sumar los tres puntos como visitante ante este rival, y el partido de este sábado en el Riyadh Air Metropolitano se presenta como una nueva ocasión para revertir esa estadística.

Además, el árbitro designado para el encuentro es Ortiz Arias, del Comité Madrileño, y se trata de la primera vez que un colegiado de esta delegación arbitra un derbi entre el Atlético y el Getafe en la máxima categoría, según consignó ACT.