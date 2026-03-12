Senado suizo vota a favor de construir nuevas centrales nucleares, prohibidas desde 2017

Ginebra, 12 mar (EFE).- La cámara alta del Parlamento suizo votó a favor de la construcción de nuevas centrales nucleares, prohibida por referéndum desde 2017, informaron los medios helvéticos.

Con un apoyo mayoritario de los senadores de centroderecha, la modificación de la ley de la energía nuclear fue aprobada el miércoles por 26 votos a favor y 12 en contra, a la espera de que pase también por el Consejo Nacional, la cámara baja del parlamento suizo.

"El desarrollo de las energías renovables no va lo bastante rápido como para responder a las necesidades energéticas de Suiza (...). Hay que dejar la opción nuclear abierta", subrayó en la cámara el consejero del Partido Liberal-Radical (PLR), Thierry Burkat.

Los Verdes, contrarios a la medida junto a los socialistas, mostraron su intención de llevar la reforma a referéndum si se aprueba también en la cámara baja.

"Aunque comenzásemos ahora, no habría nuevas centrales eléctricas en 2050 (...). Con la nuclear, precisamente aumentamos nuestra dependencia del extranjero", apuntó la miembro del Partido Socialista (PS), Mathilde Crevoisier Crelier, recordando que Rusia, Uzbekistán y Kazajistán se encuentran entre los mayores productores de uranio.

Según datos de la Asociación Nuclear Mundial, lideran también esta clasificación Canadá, Namibia, Australia y China.

Además, el problema de la gestión de los residuos nucleares sigue sin solucionarse "después de 60 años", recordó la parlamentaria de los Verdes Maya Graf.

Los verdes criticaron también el apoyo a las nucleares precisamente el día que se cumplen 15 años del accidente nuclear de Fukushima (Japón), provocado por un terremoto y un tsunami que dejó más de 15.000 muertos.

Fue este accidente precisamente el que motivó que Suiza adoptase un compromiso en 2011 de abandonar la energía nuclear, en favor de las renovables y complementándolo con las fósiles, en la llamada Estrategia Energética de 2050 que fue aprobada definitivamente por referéndum en 2017.

Cuatro centrales nucleares están activas en Suiza desde hace 40 años, tras el cierre de la situada en Mühleberg hace siete años, y producen el 32 % de la energía nacional, según datos de 2023.

A partir de 2033 se esperan nuevos cierres de centrales, aunque se está examinando la posibilidad de alargar la vida de algunas instalaciones más allá de los 60 años. EFE