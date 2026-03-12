Samantha Vallejo-Nágera actualiza cómo va la batalla judicial entre Colate y Paulina Rubio

A pesar de que Samantha Vallejo-Nágera siempre se ha mantenido al margen de la batalla judicial de Colate Vallejo-Nágera con Paulina Rubio por la custodia de su hijo Nicolás, y ha apostado por la discreción siempre que la prensa le ha preguntado por su opinión sobre la complicada situación en la que se encuentra su hermano desde que se separó de la cantante mexicana en 2011 después de 4 años de matrimonio, su paciencia parece haberse agotado.

Y mientras el empresario lucha en la Corte de Miami para que su niño (que actualmente tiene 15 años) pueda cumplir su deseo de residir en España junto a su familia paterna -algo a lo que la 'chica dorada' se niega rotundamente, acusando a su exmarido de manipular al pequeño y de alienación parental-, la cocinera ha destapado la verdadera cara de su excuñada.

Durante la última entrega de 'Decomasters', Samantha ha lanzado un reproche a Paulina y ha revelado el detonante del fin de su relación. "Ella era tan lista y tan manipuladora, quería tenerte tanto con ella, que te hizo dejar tu trabajo" le ha dicho a su hermano, que en su momento, muy enamorado de la artista, no dudó en aparcar su carrera profesional por amor.

"Yo le escribí una vez, 'mira, confía en Colate. Él ha sido muy fiestero y muy golfo y eso nadie lo duda, pero está muy enamorado de ti y va a serte fiel'", ha relatado a sus compañeros de programa, desvelando que la mexicana nunca le contestó y "desde entonces no me ha vuelto a hablar nunca más".

Además, en su última aparición ante las cámaras, Samantha ha actualizado en qué punto se encuentra la batalla judicial entre Colate y Paulina: "Mi hermano está en Miami, estoy deseando que venga porque le echo de menos. Es que no puedo más. Lleva dos meses fuera, a ver si todo sale bien". "Estamos en el proceso. Estamos en el proceso y, desde luego, lo que no puede decir Colate luego es que no lo ha intentado. O sea, está haciendo todo lo posible por traerse... (a su hijo) Está con muchas esperanzas, está haciendo las cosas muy bien, con mucha paciencia y, desde luego, lo ha luchado como nadie" ha expresado orgullosa.

"Se lo ha currado mucho, Colate se lo ha currado mucho. Llevamos 14 años intentando que Nico venga a España y Colate ha estado en Miami hasta el año pasado. Este año ha venido, pero ya está casi más tiempo en Miami intentando luchar y yo creo que es la última suerte. Ya no queda nada. Queda esta semana y la que viene. Lo que decida la jueza" ha añadido esperanzada.

"Es mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi media naranja. Hemos sido compañeros de juerga toda la vida y lo que nos queda. Ahora estamos centrados en el niño, y va a salir todo bien" ha concluido.