Redondo pide "unidad" frente a quienes niegan la violencia machista y a jueces "ir a máximos" en aplicar la ley

La decisión del Ministerio de Igualdad de contactar a los portavoces de la Comisión frente a la Violencia de Género en el Congreso busca analizar en profundidad el asesinato de tres mujeres en Miranda de Ebro, con la intención de mejorar los mecanismos de protección existentes y reforzar la unidad política frente a este tipo de crímenes. Según consignó el medio de comunicación, este análisis se abordará también en el Comité de Crisis que se reunirá el 17 de marzo, donde las autoridades evaluarán posibles ajustes y nuevas acciones para intentar evitar hechos similares en el futuro.

De acuerdo con lo publicado por la fuente informativa, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado públicamente que tanto representantes políticos como la sociedad formen un frente común para rechazar y combatir la violencia contra las mujeres, especialmente después del triple asesinato ocurrido la noche del pasado martes en Miranda de Ebro. Redondo encabezó el acto oficial de protesta y homenaje, participando en un minuto de silencio junto al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, la alcaldesa de la localidad, Aitana Hernando, y otras autoridades.

La ministra ha transmitido su "solidaridad, empatía y cariño" a los familiares de las víctimas, al tiempo que reconoció que los menores que se vieron afectados por el ataque ya se encuentran fuera de peligro. A juicio de Redondo, cada asesinato de una mujer representa "un fracaso de una sociedad democrática" y obliga a reforzar la respuesta institucional. La funcionaria mostró la necesidad de que la lucha contra la violencia de género sea tratada como "una cuestión de Estado", demandando la implicación de todos los niveles institucionales, desde los ayuntamientos hasta los gobiernos autonómicos.

Según detalló el medio, Redondo ha pedido expresamente a jueces y fiscales que apliquen la legislación vigente "con toda la contundencia, y que lleguen a los máximos permitidos por la ley". La ministra, además, manifestó su apertura para revisar la normativa actual—desarrollada mayoritariamente a partir de acuerdos parlamentarios—si así lo requiere la situación tras esta tragedia. No obstante, defendió que la pena impuesta para este tipo de delitos refleja "la voluntad popular" y que cualquier posible modificación debe surgir del consenso democrático.

En relación al caso concreto del presunto responsable, quien tenía antecedentes por delitos sexuales, la titular de Igualdad subrayó la importancia de que la normativa establecida se aplique íntegramente por los órganos judiciales. Redondo insistió, según reportó el medio, en que es fundamental prevenir la violencia a través de un "cambio cultural" que sustituya la dominación por el respeto entre las personas en el ámbito social y familiar.

La responsable de Igualdad también recordó que hay mecanismos disponibles para la protección de posibles víctimas, como el registro de reincidentes, que puede consultarse tras una denuncia y que permite saber si una persona denunciada cuenta con antecedentes por malos tratos. Además, la ministra instó a erradicar los discursos y actitudes que minimizan o niegan la existencia de la violencia de género, señalando expresamente a formaciones como Vox y alertando del impacto que el discurso negacionista ejerce en redes sociales y en la generación de entornos violentos para las mujeres.

Según informó el medio de comunicación, la repercusión del asesinato motivó convocatorias de minutos de silencio en todas las instituciones públicas de las nueve provincias de Castilla y León, bajo la convocatoria de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP). En diferentes lugares de la comunidad autónoma se llevaron a cabo estos actos institucionales en repudio al crimen. Entre los asistentes a estos homenajes figuran diversas figuras políticas, como el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, quien participó en el acto realizado en la sede de la delegación de la Junta en Salamanca junto a autoridades municipales y provinciales.

En Burgos, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asistió al minuto de silencio frente al Ayuntamiento, acompañado por la alcaldesa Cristina Ayala y otros dirigentes locales, incluido el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. También estuvo presente el portavoz socialista en el consistorio burgalés, Josué Temiño, acompañado de concejales de su formación y del edil de Vox Ignacio Peña.

A lo largo de las declaraciones, Redondo insistió en que la lucha contra la violencia machista debe implicar de forma activa a todos los actores políticos e institucionales, al igual que la sociedad civil, enfatizando la trascendencia de generar una verdadera cultura de respeto y prevención. Según lo consignado por el medio, la ministra recalcó la urgencia de no dejar que ninguna legislación específica sobre violencia de género quede sin implementar por parte de los ejecutivos autonómicos, señalando la existencia de normativas que aún no han entrado en vigor en algunas comunidades.

Finalmente, la representante ministerial subrayó que el triple asesinato de Miranda de Ebro constituye un caso que pone de manifiesto la necesidad de revisar tanto las políticas de prevención como la respuesta judicial, poniendo el foco en la unidad política y social como principal herramienta para combatir las violencias contra las mujeres en todo el país.