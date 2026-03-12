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Más de un millón de tiendas de barrio en México se alistan para el impulso del Mundial

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Ciudad de México, 12 mar (EFE).- Más de un millón de tiendas de abarrotes en México se preparan para atender el aumento del consumo que generará el Mundial de Fútbol en el país, aunque el sector todavía enfrenta retos en digitalización, financiamiento, informalidad y competencia con grandes cadenas y minimercados, afirmó en entrevista con EFE Pedro Fernández.

El socio y director general de Expo Tendero explicó que estas tiendas de barrio, que abastecen productos básicos y alimentos en colonias y comunidades del país, suman cerca de un millón de establecimientos y representan alrededor del 7 % del producto interno bruto (PIB), además de concentrar aproximadamente 45 % de las ventas de productos de consumo básico.

Fernández señaló que cada negocio atiende en promedio a 50 clientes recurrentes, lo que implica una cobertura estimada de más de 50 millones de mexicanos bajo este modelo de comercio.

El dirigente prevé que el Mundial impulse especialmente la venta de productos de alta rotación como refrescos, botanas, pan, cerveza y cigarros, que suelen consumirse durante la transmisión de partidos y reuniones familiares.

“Por supuesto es una gran oportunidad de crecimiento en las ventas para toda la industria”, señaló.

Sin embargo, Fernández advirtió que muchas de estas tiendas aún presentan rezagos tecnológicos. En numerosos casos carecen de sistemas de punto de venta para administrar inventarios o terminales para aceptar pagos con tarjeta, realizar recargas telefónicas o cobrar servicios.

Según explicó, el principal obstáculo no es la falta de interés de los comerciantes, sino el tiempo disponible para capacitarse o realizar trámites, ya que muchos tenderos pasan hasta 15 horas al día atendiendo sus negocios.

La falta de formalización también limita el acceso al sistema financiero, lo que dificulta la obtención de microcréditos o la adopción de herramientas que podrían mejorar sus ingresos.

En ese sentido, Fernández señaló que las tiendas que incorporan terminales para pagos con tarjeta suelen aumentar sus ventas entre 20 % y 25 %.

Además, el sector enfrenta competencia creciente de cadenas de conveniencia como OXXO, 7-Eleven y Circle K, aunque el canal tradicional sigue teniendo una fuerte presencia en muchas zonas del país.

En este contexto, el evento Expo Tendero busca acercar a los pequeños comerciantes con proveedores, instituciones financieras y soluciones tecnológicas que les permitan fortalecer sus negocios ante el aumento del consumo previsto.

La quinta edición del encuentro en el Valle de México se celebrará el 28 y 29 de abril en el World Trade Center Ciudad de México, con entrada gratuita para los tenderos interesados.

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