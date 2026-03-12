Mango renueva su patrocinio con el Barcelona Open Banc Sabadell hasta 2028

La firma catalana de moda Mango ha renovado su patrocinio con el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó por tres años más, hasta la edición de 2028, reforzando así su vinculación con uno de los eventos deportivos más destacados del calendario barcelonés.

En el marco de este acuerdo, la compañía ha diseñado una colección exclusiva inspirada en la indumentaria clásica de los clubes de tenis para vestir a más de 450 miembros de la organización y del personal del torneo, incluidos recogepelotas, jueces de línea y equipos de atención al público presentes tanto en las pistas como en otras áreas del recinto.

Los uniformes combinan funcionalidad, confort y estilo, con prendas como polos, cortavientos, sudaderas, zapatillas técnicas y gorras para el personal de pista, mientras que otros perfiles, como el personal de accesos o las azafatas, vestirán americanas, camisas, chalecos o gabardinas confeccionadas con tejidos transpirables y materiales técnicos pensados para garantizar comodidad durante todo el torneo.

Mango firmó en 2023 un acuerdo con el Real Club de Tenis Barcelona-1899 para convertirse en patrocinador técnico del torneo, que este año celebra su 73ª edición, y con esta renovación ampliará la colaboración hasta completar seis temporadas consecutivas, además de prolongar una relación histórica tras haber colaborado ya entre 2011 y 2013.

La compañía también ha impulsado distintas iniciativas vinculadas al torneo y al universo del tenis, como la colección cápsula Mango Tennis Club, y cuenta además con el tenista noruego Casper Ruud, ganador del torneo en 2024, como embajador global de Mango Man desde 2025.