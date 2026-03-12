La cementera mexicana Cemex venderá a Holcim parte de sus operaciones en Colombia por 420,3 millones de euros

Al continuar las negociaciones para transferir activos adicionales valorados en unos 70 millones de dólares (60,7 millones de euros), Cemex busca obtener ingresos extra por la venta de instalaciones colombianas que permanecen fuera del acuerdo pactado con Holcim. La cementera mexicana ha anunciado la decisión de vender parte significativa de sus operaciones en Colombia al grupo suizo Holcim, a cambio de 485 millones de dólares (420,3 millones de euros), según informó el medio de comunicación que cubrió esta operación.

De acuerdo con la información publicada, Cemex entregará a Holcim la planta de cemento Caracolito, la unidad de molienda Santa Rosa, junto con diversas plantas de concreto premezclado, agregados, mortero y aditivos, en una transacción que se inscribe en el marco de un proceso más amplio de desinversión y que en total involucra activos por un valor de 555 millones de dólares (480,9 millones de euros). El medio detalló que se prevé la culminación de esta operación hacia finales del año, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre y las aprobaciones regulatorias correspondientes.

El acuerdo representa una de las mayores transferencias de activos industriales del sector cementero en Colombia en lo que va de 2024, concediendo a Holcim el control sobre instalaciones estratégicas y presencia en distintas ramas de la producción y el suministro de materiales de construcción en el país sudamericano. Según consignó la misma fuente, Cemex, por su parte, planea mantener presencia relevante en Colombia, reteniendo las plantas de cemento de Maceo y Cúcuta, una unidad de molienda situada en Clemencia, así como otras instalaciones de concreto premezclado y canteras de agregados, consolidando su posición, aunque con un portafolio ajustado.

El consejero delegado de Cemex, Jaime Muguiro, afirmó: “Estamos satisfechos con el progreso continuo que estamos logrando para seguir optimizando nuestra cartera mientras nos enfocamos en invertir y fortalecer nuestra posición en geografías y negocios clave en Estados Unidos, Europa y México”, según recoge el comunicado emitido y citado por el medio.

Adicionalmente, la empresa mexicana ha reportado que mantiene negociaciones con otros potenciales compradores para vender activos restantes situados en la misma región, lo que podría representar un incremento en los recursos obtenidos por la compañía en el proceso de reestructuración de sus operaciones internacionales. Según publicó la fuente, se espera que estos activos generen una recaudación aproximada de 70 millones de dólares (60,7 millones de euros) pendientes de concreción.

La venta anunciada forma parte de una estrategia global por parte de Cemex, orientada a optimizar su portafolio y centrar inversiones en mercados prioritarios, especialmente en Estados Unidos, Europa y México. Esta política de ajustes le ha permitido a la compañía mexicana reconfigurar su presencia regional y ajustar sus operaciones de acuerdo con las condiciones del sector a nivel internacional.

Según informaron las fuentes, la planta Caracolito de cemento constituye una de las instalaciones de mayor relevancia industrial incluidas en la transacción, mientras que la unidad de molienda Santa Rosa y las fábricas de concreto premezclado, agregados, mortero y aditivos permitirán a Holcim ampliar su capacidad productiva en Colombia. De esta manera, el grupo suizo reforzará su portafolio en el país, integrando nuevos activos industriales en distintas regiones y segmentos del sector de materiales de construcción.

Con el cierre de la transacción, Cemex ganará liquidez que podría destinarse a fortalecer inversiones en otros mercados considerados estratégicos. El acuerdo permite también que la cementera mexicana reduzca la exposición en Colombia, al tiempo que conserva activos clave y líneas de negocio consideradas esenciales para su presencia en ese país, según lo indicado en los comunicados empresariales y la información publicada por el medio.

De acuerdo con la publicación, la operación responde a una tendencia de reorganización entre grandes multinacionales del sector cementero, que buscan intensificar su competitividad global a través de la focalización de inversiones y la desinversión en mercados considerados secundarios o con menor potencial de crecimiento. La articulación de estas transferencias de activos industriales influye en la configuración del mercado colombiano y regional, modificando el panorama de competencia y la participación de grupos internacionales en la industria de materiales de construcción.

Con la ejecución de las operaciones pendientes y los fondos previstos de nuevas negociaciones, el proceso de reestructuración de Cemex en Colombia concluiría con la conservación de infraestructuras productivas estratégicas y el traspaso de otras a Holcim y eventuales nuevos adquirentes. La empresa mexicana, de este modo, ajustará su presencia en el país andino mientras redefine sus prioridades corporativas a nivel internacional, conforme a la información consignada en las últimas comunicaciones.