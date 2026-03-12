Agencias

Irán reivindica un ataque contra un "buque estadounidense" en el norte del golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este jueves un ataque contra un "buque estadounidense" en el golfo Pérsico, en el marco de sus acciones contra embarcaciones en el área y el estrecho de Ormuz en pleno conflicto en Oriente Próximo, desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Esta mañana, el 'Safesia', de propiedad estadounidense y con bandera de Islas Marshall, uno de los activos del Ejército terrorista estadounidense, ha sido alcanzado en el norte del golfo Pérsico tras no cumplir e ignorar las advertencias de la Armada de la Guardia Revolucionaria", ha dicho.

Así, ha recalcado que "los petroleros y buques que operan en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz deben saber que esta inseguridad es resultado de la cruel agresión estadounidense en la región", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

La Guardia Revolucionaria ha trasladado a las embarcaciones en la zona que "para garantizar su seguridad, deben actuar en línea con las leyes y regulaciones del paso en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz bajo condiciones de guerra".

La organización ya reivindicó el miércoles la autoría de ataques contra varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y sostuvo que "los agresores estadounidenses y sus socios no tienen derecho a pasar" por esta vía, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

