Haier aspira a facturar más de 500 millones en España y liderar el mercado de electrodomésticos antes de 2028

La aplicación hOn, desarrollada por Haier para gestionar ecosistemas de hogar inteligente, ya supera los 9,5 millones de usuarios conectados en Europa. Dentro de este entorno digital, la compañía prioriza la conectividad y el avance hacia soluciones cada vez más integradas para los consumidores, según consignó el medio original. En ese contexto, Haier proyecta elevar su facturación en España a más de 500 millones de euros antes de 2028, con la meta de encabezar el mercado nacional de grandes electrodomésticos, tal como señaló Xavier Rofes, consejero delegado de Haier Smart Home Iberia, durante un evento para prensa especializada en Madrid.

De acuerdo con la información proporcionada, la compañía anticipa un ritmo de crecimiento anual en el país superior al 20%. Según publicó la fuente, Haier ocupa actualmente la segunda posición en valor de mercado en España dentro del sector de grandes electrodomésticos, apuntando a superar a sus competidores en los próximos años. Xavier Rofes explicó que este impulso vendrá apoyado esencialmente en la oferta de productos inteligentes y en una propuesta multimarca, representada principalmente por Haier y Candy, ambas orientadas a dar respuesta a las necesidades de diversos perfiles de consumidores.

Haier ha experimentado un significativo crecimiento en los últimos años en el mercado español. Según reportó la fuente, en 2019 la empresa facturaba menos de 80 millones de euros, pero los datos recientes muestran una previsión de superar los 500 millones antes de 2028. Este avance se vincula principalmente al desarrollo e integración de tecnología inteligente en su catálogo de productos y a la consolidación de la conectividad como un pilar estratégico: los productos conectados ya suponen el 60 por ciento de las ventas de Haier en España. Esta tendencia refuerza la apuesta de la multinacional por el modelo de hogar inteligente y la digitalización de la experiencia del usuario.

"La prioridad es liderar la transición hacia el hogar inteligente, colaborando estrechamente con los canales de distribución y poniendo al consumidor en el centro de la estrategia", afirmó Rofes ante los medios, según detalló la fuente original. El directivo subrayó que la división de televisores también ocupará un lugar destacado en la estrategia del grupo, especialmente durante un año marcado por la Copa Mundial de fútbol, que puede generar oportunidades adicionales de crecimiento en la categoría de electrónica de consumo.

El grupo Haier es responsable de al menos uno de cada cinco frigoríficos y lavadoras vendidos a nivel mundial, sostiene la fuente. La empresa mantiene el primer puesto mundial en ventas de electrodomésticos por decimosexto año consecutivo y ahora persigue trasladar este liderazgo al mercado español. Haier ya ha fijado el liderazgo en ventas de lavadoras y frigoríficos en España como objetivo para 2026, apoyándose en la aceleración de su crecimiento local.

El mercado español tiene un papel relevante para Haier dentro de su estrategia europea, a pesar de que la sede central europea de la empresa se ubica en Milán, Italia. Según declaró Rofes en el evento recogido por la fuente, España representa el país europeo donde la marca Haier registra mayor volumen de ventas. El ejecutivo no descartó que, debido al peso que ha adquirido la región en los resultados del grupo, Haier explore en el futuro la posible apertura de un hub tecnológico en territorio español, para fortalecer aún más su presencia e innovación local.

Tal como publicó el medio original, la combinación de calidad e innovación tecnológica, junto con la diversificación de marcas y la orientación al usuario, se posiciona como la base de la estrategia que la multinacional busca implementar para consolidarse como el líder de grandes electrodomésticos en España.