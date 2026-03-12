Agencias

Filial británica de Tesla recibe luz verde para suministrar electricidad en Gran Bretaña

Londres, 12 mar (EFE).- Tesla Energy Ventures Limited, la filial británica de la compañía Tesla, de Elon Musk, ha recibido luz verde de Ofgem, el regulador independiente británico de la energía, para suministrar electricidad a hogares y empresas en Gran Bretaña.

Según informó este jueves Ofgem en un comunicado, la licencia a la filial de Tesla ha sido aprobada formalmente por su órgano rector, la llamada Autoridad de los Mercados de Gas y Electricidad, en virtud de la Ley de Electricidad de 1989.

La aprobación ha sido concedida tras un riguroso proceso de solicitud, evaluación y aprobación que se llevó a cabo durante varios meses -de julio de 2025 a marzo de 2026-, añadió el regulador.

La licencia entró en vigor a las 18:00 GMT de ayer, cuando se comunicó a la compañía sobre la decisión, y el instrumento con la aprobación ha sido inscrito en el Registro Público Electrónico de Ofgem, que registra todas las licencias otorgadas, revocadas o modificadas y las pone a disposición del público.

Ofgem recordó que, como proveedor autorizado, Tesla Energy Ventures Limited debe cumplir ahora con todas las condiciones de la licencia para suministrar electricidad a Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales), incluidas las obligaciones relativas al trato justo a los clientes, la responsabilidad financiera, la capacidad operativa, la facturación, el suministro de información y la protección del consumidor.

Un portavoz de Ofgem dijo que "proteger a los consumidores y mantener un mercado energético seguro y justo es la base de cada decisión que tomamos sobre licencias. Tras una evaluación detallada, Ofgem ha concluido que Tesla Energy Ventures Limited cumple con todos los requisitos legales para obtener la licencia como proveedor de energía".

Agregó que Ofgem supervisa el cumplimiento continuamente y no dudará en ejercer su autoridad cuando no se cumplan las normas, añadió.

La apuesta de Musk por entrar en el mercado británico ha sido polémica, después de que el hombre más rico del mundo criticase al primer ministro del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, por la gestión de su gobierno sobre las bandas de acoso sexual.

Estas bandas de captación de menores son grupos organizados que operan en el Reino Unido para explotar sexualmente a niños y adolescentes vulnerables.

El año pasado, Musk apareció por videoconferencia en un mitin organizado en Londres por el activista de extrema derecha Tommy Robinson para advertir de que "la violencia va a llegar" al pueblo británico. EFE

