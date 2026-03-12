Crónica del Senegal - España, 51-84

La selección española femenina de baloncesto doblegó (51-84) a la de Senegal este jueves en la segunda jornada del torneo clasificatorio para el próximo Campeonato del Mundo, que se está disputando en San Juan de Puerto Rico, superior en todas las facetas y con una Iyana Martín estelar en el segundo tiempo.

La subcampeona de Europa sumó un segundo triunfo sin discusión en el José Miguel Agrelot 'El Choli', 24 horas después de arrollar a Nueva Zelanda. Miguel Méndez de nuevo pudo rotar y aprovechar este Premundial a desmano para pulir a un equipo joven pero con mucho potencial, en busca de volver al Mundial tras la ausencia en 2022.

La selección española se fue al descanso con el triunfo encarrilado (21-42), tras el toque de atención del técnico gallego justo al final del segundo cuarto. España barrió a su rival de inicio, pero entró en la relajación en ese segundo acto que abrocharon los triples de Helena Pueyo y una María Araújo que se fue con 11 puntos al vestuario, la más acertada de las suyas.

Senegal quiso imponer centímetros y en el arranque ganó el rebote, aunque le sirvió de poco con un bajo porcentaje de acierto, asomando ya al final del primer cuarto (13-25). Maite Cazorla, Araújo y Awa Fam lideraron a una España a la que tuvo que despertar Méndez, pidiendo verticalidad y agresividad a ambos lados.

Megan Gustafson se exprimió para marcar territorio por dentro y la tres veces medallista en Mundiales terminó de mandar también en la faceta reboteadora. De menos a más, el tercer cuarto fue el golpe definitivo de una España coral, muy superior y encima acertada, inspirada por los minutos inmaculados de Iyana Martín (34-72).

La rotación española, como contra Nueva Zelanda, marcó diferencias, ante una Senegal que apenas sumó con Ndioma Kané y Khadija Faye, quien encima terminó lesionada. Mientras, Martín se adueñó del titular con 16 puntos, casi sin fallo, y 21 de valoración en 13 minutos. Las de Méndez se medirán el domingo a la anfitriona Puerto Rico, en busca de sellar el billete al Mundial, a falta después de los partidos contra Italia y Estados Unidos.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: SENEGAL, 51 - ESPAÑA, 84. (21-42, al descanso).

--EQUIPOS:

SENEGAL: Thiaw (-), Yacine Diop (6), Sokhna Ndiaye (5), Kané (12) y Faye (9) --quinteto inicial--, Nene Ndiaye (6), Mame Fall (4), Mathilde Diop (-), Pouye (4), Timera (5).

ESPAÑA: Ortiz (-), Pueyo (10), Cazorla (5), Araújo (15) y Gustafson (5) --quinteto inicial--, Ginzo (2), Martín (16), Fam (9), Conde (8), Ayuso (-), Carrera (8), Buenavida (6).

--PARCIALES: 13-25, 8-17, 13-30, 17-12.

--ÁRBITROS: Männiste, Davidson y Dos Santos. Sin eliminadas.

--PABELLÓN: Coliseum José Miguel Agrelot 'El Choli'.