Canarias y País Vasco piden una Conferencia de Presidentes urgente ante los efectos de la guerra en Oriente Medio

Durante la más reciente jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reveló que estableció comunicación con el lehendakari Imanol Padrales para analizar los riesgos que la escalada militar en Oriente Medio representa para las economías y sectores productivos de sus respectivas comunidades. Tal como publicó el medio, Clavijo señaló que en la conversación, Padrales manifestó una profunda inquietud por los efectos adversos que el contexto internacional podría provocar en el País Vasco, destacando la importancia de su industria electrointensiva y la elevada demanda de energía. Según informó el medio, ambos líderes coinciden en que la situación demanda cooperación institucional a nivel estatal, razón por la que han solicitado formalmente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes Extraordinaria.

De acuerdo con la información difundida, la petición conjunta de los gobiernos de Canarias y País Vasco responde a la percepción compartida de que la guerra en Oriente Medio tendrá consecuencias económicas negativas directas en sus territorios. Canarias, como precisó Clavijo, depende de factores externos para el 92% de su transporte y suministro, lo que incrementa su exposición a variaciones en los precios de la energía y bienes importados. El presidente autonómico expuso que la dependencia del exterior coloca a la región en una posición vulnerable ante el posible aumento de la inflación, que podría repercutir sobre las finanzas de los hogares, especialmente entre los segmentos más desfavorecidos.

El medio detalló que la solicitud de una conferencia de presidentes se formalizó mediante una misiva remitida al Ejecutivo central, en la que se reclama un encuentro urgente que permita coordinar la respuesta de la administración estatal y las comunidades autónomas. La coordinación institucional se perfila como un requisito para amortiguar los efectos de una probable subida de precios y eventuales dificultades en sectores productivos estratégicos, entre los que se incluye la industria de alta demanda energética en el País Vasco y la actividad dependiente del transporte y la importación en Canarias.

Según consignó el medio, Clavijo puntualizó que las medidas que se debatan y adopten deberán enfocarse en proteger a los sectores y familias que enfrentarán los mayores impactos económicos. Expresó que el incremento de los precios, debido a la coyuntura internacional, afecta de manera directa la capacidad adquisitiva de los hogares. Destacó la necesidad de actuaciones rápidas, eficientes y específicas, centradas en los colectivos con mayor vulnerabilidad.

El medio reportó además que el Gobierno de Canarias realiza un seguimiento intensivo sobre las posibles repercusiones de la guerra en el ámbito económico regional. En este sentido, la administración autonómica trabaja con representantes sindicales, empresarios y el área de Economía del Ejecutivo canario con el propósito de diseñar instrumentos fiscales y mecanismos de ayuda dirigidos a paliar los efectos negativos previstos. Entre las acciones en estudio se contemplan ajustes tributarios y subvenciones orientadas a sectores especialmente expuestos a las consecuencias del conflicto.

Por otra parte, el Gobierno vasco, cuyos sectores industriales requieren grandes volúmenes de energía, prevé que los desarrollos internacionales puedan provocar un incremento en los costes de producción, lo que afectaría la competitividad y la estabilidad de varias ramas del tejido productivo. Según remarcó el medio a partir de las declaraciones de Padrales, la preocupación principal radica en que el encarecimiento de la energía repercuta en toda la cadena de valor, impactando tanto en la industria como en los consumidores finales.

Tal como recogió el medio, la llamada a la coordinación nacional no implica que ambas comunidades autónomas renuncien a adoptar medidas propias para reducir los potenciales perjuicios. Sin embargo, Clavijo subrayó la importancia de una estrategia concertada, donde las políticas estatales y autonómicas se articulen para maximizar la eficacia de la respuesta ante los desafíos planteados por el conflicto en Oriente Medio.

En el intercambio de mensajes entre los gobiernos autonómicos y la administración central, la inquietud por la evolución de los precios energéticos y de los bienes básicos se presenta como uno de los temas centrales. El Ejecutivo canario, según la información del medio, evalúa que la presión inflacionaria ya afecta la renta disponible de las familias y anticipa que nuevas perturbaciones podrían agravar la situación económica de los hogares canarios.

El medio detalló que, en paralelo a la solicitud de conferencia urgente, las dos comunidades trabajan para identificar los colectivos, sectores y actividades que demandarán mayor protección en la nueva coyuntura. Tanto Canarias como País Vasco han advertido que las posibles medidas no solo deben atender a la emergencia inmediata, sino contribuir a reforzar la resiliencia económica ante posibles prolongaciones o intensificaciones del conflicto internacional.