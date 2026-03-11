Sudáfrica convoca al embajador de EEUU por sus comentarios sobre la canción 'Kill the Boer'

Durante una reciente visita al Museo del Apartheid y al Museo del Distrito Seis, el embajador de Estados Unidos en Pretoria, Leo Brent Bozell III, manifestó que Sudáfrica necesita reparación, a la vez que ofreció trabajar de manera constructiva con las autoridades del país africano. Estas declaraciones se han producido en el contexto de una creciente tensión bilateral derivada de unas opiniones expresadas por el mismo diplomático sobre la interpretación judicial sudafricana de la canción ‘Kill the Boer’. Según informó Europa Press, el ministro de Exteriores sudafricano, Ronald Lamola, anunció este miércoles la convocatoria formal del embajador estadounidense para exigir explicaciones por lo que calificó de comentarios “no diplomáticos”.

El incidente se originó después de que Bozell III criticara públicamente ante empresarios en Pretoria la reciente decisión judicial en Sudáfrica, según consignó Europa Press. El tribunal correspondiente había determinado que la canción ‘Kill the Boer’, cuya versión en xhosa es ‘Matar al bóer’, no constituye discurso de odio. En respuesta a esta decisión, el embajador estadounidense expresó: “Lo siento, no me importa lo que digan sus tribunales, esto es un discurso de odio”. Más tarde, a través de redes sociales, Bozell III aclaró que manifestaba una postura personal y agregó: “Quiero aclarar que, si bien mi opinión personal, como la de muchos sudafricanos, es que ‘Kill the Boer’ constituye un discurso de odio, el Gobierno estadounidense respeta la independencia y las decisiones del poder judicial sudafricano”.

Las palabras del embajador motivaron la reacción inmediata del Ministerio de Exteriores sudafricano, que convocó a Bozell III para una reunión en la que se le pidió explicar el significado y alcance de sus declaraciones. El ministro Lamola destacó que los representantes diplomáticos deben actuar de acuerdo a la etiqueta establecida y los protocolos internacionales, según reportó Europa Press. Lamola también subrayó que toda actuación diplomática debe alinearse estrictamente con las normas de cortesía internacional y respetar las instituciones locales.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la polémica sobre ‘Kill the Boer’ no es nueva en el país africano. El tema fue compuesto durante la época del apartheid y suele ser interpretado, especialmente por dirigentes del partido opositor Luchadores por la Libertad Económica (EFF), considerado de extrema izquierda en el espectro sudafricano. El debate en torno a la canción ha avivado las discrepancias sociales y políticas sobre el tratamiento a la minoría afrikáner y otros grupos, así como respecto a la valoración oficial y judicial de expresiones simbólicas ligadas al pasado colonial y segregacionista de Sudáfrica.

El incidente también ha provocado reacciones en el ámbito internacional. Europa Press recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro con el mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa en la Casa Blanca, solicitó explicaciones sobre supuesta “persecución” y posible “genocidio” contra la minoría afrikáner en Sudáfrica. Estas afirmaciones incrementaron el grado de tensión política y diplomática entre los dos países. A su vez, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo en marzo de 2025 que la canción ‘Kill the Boer’ incita a la violencia, añadiendo que tanto líderes como políticos sudafricanos deberían tomar acciones para garantizar la protección de los afrikáneres y de otras minorías desfavorecidas.

De acuerdo con los reportes de Europa Press, la canción objeto de la controversia está interpretada en xhosa, lengua oficial de Sudáfrica, y su traducción literal es ‘Matar al bóer’. La expresión y uso de este cántico sigue siendo motivo de enfrentamientos sobre su significado y sobre las garantías de derechos de las minorías. Esta discusión atraviesa tanto el ámbito político como el judicial, en la medida en que la interpretación de los tribunales sobre lo que constituye o no un discurso de odio afecta directamente la manera en que la sociedad sudafricana gestiona su memoria histórica.

El contexto de la convocatoria del embajador estadounidense refleja la compleja relación entre el reconocimiento de la independencia judicial sudafricana y la percepción internacional sobre la protección de las minorías. La reacción del Ministerio de Exteriores, según relató Europa Press, tiene entre sus objetivos asegurar que ningún representante extranjero actúe fuera de los parámetros previstos por los acuerdos internacionales. Estos episodios resaltan la persistencia de sensibilidades históricas en Sudáfrica y el impacto de las interpretaciones jurídicas y diplomáticas en la relación con actores internacionales como Estados Unidos.