El Ministerio de Defensa de Rusia informó que militares rusos han establecido el control sobre Chervona Zaria, una localidad ubicada en la provincia de Sumi, al sudeste de Ucrania. Con este avance, Moscú sostiene que sus fuerzas siguen extendiendo su presencia territorial en la región. De acuerdo con lo comunicado este miércoles por fuentes oficiales rusas y reportado por medios internacionales, aún no existen declaraciones de las autoridades ucranianas que confirmen o rechacen la información proveniente de Moscú.

Según detalló el Ministerio de Defensa ruso en una nota difundida públicamente y recogida por distintos medios, "unidades del grupo de fuerzas Norte han establecido el control de la localidad de Chervona Zaria, en Sumi, como resultado de operaciones activas". Esta acción formaría parte de la serie de ofensivas que el ejército de Rusia sostiene en diversas zonas de Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala, ocurrida en febrero de 2022. El comunicado difundido por la cartera de Defensa no incluye detalles adicionales sobre la magnitud de la operación ni el estado actual de la localidad tras la presunta toma.

Tal como publicó el medio de referencia, la provincia de Sumi no ha sido el único objetivo de los recientes avances militares rusos en territorio ucraniano. Durante los últimos meses, las fuerzas rusas han sumado progresos, especialmente en las regiones ubicadas al este del país. Moscú hizo referencia a operaciones recientes no sólo en Sumi, sino también en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk.

De acuerdo con el reporte publicado, estos movimientos territoriales forman parte de una escalada más amplia iniciada en el noreste y el sur del país ucraniano. En septiembre de 2022, el gobierno ruso anunció la anexión de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, pese a que el control ruso sobre esas provincias permanece parcial y sujeto a enfrentamientos constantes en distintos frentes. A estos hechos se suma la anexión de la península de Crimea en el año 2014, acción previa al conflicto a gran escala iniciado en 2022.

Según consignó la fuente, el desarrollo de las operaciones militares ha variado de intensidad en las distintas provincias mencionadas, con reportes periódicos de avances o repliegues por parte de ambos bandos. Sin embargo, en el caso del control anunciado sobre Chervona Zaria, ni la administración militar ni civil de Ucrania han publicado hasta el momento comunicados oficiales acerca de la situación en esa localidad, por lo que los datos permanecen sujetos a la confirmación de fuentes independientes.

Rusia, al divulgar el establecimiento de posiciones en puntos estratégicos de Sumi y otras provincias, busca consolidar el relato de avances en medio de un conflicto en el que las líneas de combate han mostrado movilidad en el este y sureste de Ucrania. Distintos portavoces del Ministerio de Defensa ruso han subrayado en ocasiones anteriores la intención de mantener la dinámica ofensiva, aunque fuentes ucranianas suelen matizar o desmentir los partes rusos, dependiendo de la evolución en el terreno.

Mientras la información sobre la situación en Chervona Zaria sigue marcada por la ausencia de verificación por parte de Kiev, organizaciones internacionales y analistas militares mantienen el seguimiento a los posibles efectos de estos movimientos, tanto sobre las líneas de defensa ucranianas como sobre la población civil afectada en las zonas de combate.

El medio original remarcó que la secuencia de anexiones, ofensivas y consolidación de posiciones ha representado hasta la fecha uno de los principales factores de inestabilidad en el mapa territorial resultante de la invasión rusa, especialmente tras la formalización de la anexión rusa de varias provincias ucranianas durante el segundo semestre de 2022 y la continuada presencia militar en regiones cercanas a las líneas de contacto.

La evolución de la situación en la provincia de Sumi y la reacción de las autoridades ucranianas a la declaración de Moscú permanecen como puntos a observar en el desarrollo del conflicto, que mantiene su curso tras más de dos años de hostilidades abiertas.