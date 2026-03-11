Pyongyang denuncia "los actos de agresión" de EEUU e Israel contra Irán y "respeta" la elección de Mojtaba Jamenei

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte sostuvo que cualquier amenaza, acción militar o declaración que transgreda el sistema político y la integridad territorial de un país, interfiera en sus asuntos internos o promueva el derrocamiento de su sistema social merece la desaprobación internacional. La autoridad norcoreana afirmó que tales conductas, provenientes de otros Estados, no deben ser toleradas bajo ningún concepto. A continuación, el gobierno norcoreano expresó su rechazo a la reciente ofensiva militar que involucró tanto a Estados Unidos como a Israel, señalando que este tipo de acciones afectan gravemente la estabilidad mundial y generan peligros para la paz regional. El portavoz enfatizó: “Expresamos nuestra profunda preocupación y denunciamos enérgicamente los actos de agresión de Estados Unidos e Israel, que están destruyendo las bases de la paz y la seguridad regionales y aumentando la inestabilidad en todo el mundo al perpetrar un ataque militar ilegal contra Irán”. Según publicó la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA y reportó el medio, la declaración se formalizó este miércoles.

De acuerdo con la información difundida por KCNA y luego señalada por diversos medios, la reacción de las autoridades norcoreanas subraya la firme postura del gobierno de Pyongyang frente a los sucesos recientes en Oriente Próximo. Corea del Norte hizo hincapié en que las agresiones militares sobre Irán no solo vulneran la paz y seguridad regional, sino que también incrementan el riesgo de conflicto a escala internacional, al afectar directamente la estabilidad de la región y de otros países implicados.

El ataque conjunto, iniciado el 28 de febrero por parte de fuerzas estadounidenses e israelíes, derivó en la muerte de más de 1.200 personas en territorio iraní, de acuerdo con los datos presentados por las autoridades iraníes y consignados por la prensa internacional. Entre las víctimas mortales se encontraba el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, así como su esposa Mansuré Jojasté Bagherzadé, su hija, una de sus nietas y varios altos mandos del gobierno y del Ejército iraní. Según publicó el medio, Pyongyang condenó el acto como una violación directa a la soberanía de Irán.

En respuesta a la ofensiva, Irán lanzó ataques con misiles y drones dirigidos contra objetivos israelíes y estadounidenses en varios países de Oriente Próximo, incluyendo bases militares en la región. El medio detalló que estos hechos marcaron una escalada en la tensión regional y motivaron respuestas diplomáticas y políticas de distintos gobiernos.

El comunicado norcoreano, recogido por la agencia KCNA, resaltó además el respeto del gobierno de Pyongyang hacia la soberanía de Irán y el derecho de su pueblo a elegir a sus líderes. Textualmente, el vocero norcoreano afirmó: “En lo relativo al anuncio oficial sobre la elección por parte de la Asamblea de Expertos del nuevo líder de la Revolución Islámica, respetamos el derecho y la decisión del pueblo iraní de elegir a su líder supremo”. Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei, resultó designado líder supremo por la Asamblea de Expertos el pasado domingo, según informó el citado medio. El gobierno norcoreano manifestó su respeto y respaldo a esta decisión tomada por las autoridades y el pueblo iraní.

Tal como recogió KCNA, Pyongyang insistió en que cualquier intento de intervención presenta riesgos graves para la integridad de los países afectados. El gobierno norcoreano reiteró que las consecuencias de actos militares como el perpetrado contra Irán sobrepasan las fronteras de Oriente Próximo y pueden poner en peligro el equilibrio global.

La declaración pública de Corea del Norte se suma a otras reacciones de países críticos con la política exterior de Estados Unidos e Israel en la región. El medio consignó que la postura de Pyongyang se alinea con una visión que rechaza el intervencionismo y favorece el principio de autodeterminación de los pueblos frente a injerencias externas. La denuncia norcoreana, según publicó la agencia estatal KCNA, busca sumar presión en los foros multilaterales para que la comunidad internacional exprese su rechazo a maniobras consideradas hostiles y contrarias al derecho internacional.

La elección de Mojtaba Jamenei tuvo lugar después del asesinato de su padre y varios familiares durante el ataque. Además, junto a la familia Jamenei, varios ministros y altos cargos del Ejército iraní perdieron la vida en la misma ofensiva, según detalló la prensa iraní y recogió KCNA. Las repercusiones de los hechos se han expandido tanto en el ámbito militar, por los enfrentamientos y actos de represalia, como en el escenario diplomático, por los múltiples pronunciamientos y el despliegue de posiciones oficiales en torno al caso.

Diversos analistas y gobiernos han seguido con atención el desarrollo de la situación, dado el potencial conflictivo que representa la confrontación directa entre Irán, Israel y Estados Unidos, tres actores centrales en el equilibrio de poder en la región. Según consignó el medio KCNA, la intervención de Corea del Norte en el debate muestra la preocupación de diferentes naciones frente a los riesgos de una escalada global a partir del conflicto en Oriente Próximo.

Pyongyang reiteró que la paz y la seguridad sólo pueden garantizarse evitando acciones militares unilaterales y respetando la soberanía y las decisiones internas de cada país. A través de la declaración difundida por KCNA, el portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano enfatizó el rechazo a cualquier intento de distorsionar el sistema social o político de países soberanos, así como toda acción encaminada a un cambio de régimen forzado por la vía militar.

El medio reportó que la postura norcoreana busca contribuir al rechazo internacional de formas de presión que desemboquen en inestabilidad o conflicto. Al mismo tiempo, la autoridad norcoreana pidió respeto para los procesos internos de Irán y el resultado de la elección de su nuevo líder supremo, subrayando que la intervención extranjera solo alimenta la inseguridad en la región. La agencia KCNA concluyó que para Pyongyang la verdadera base para la paz radica en la no injerencia y en el respeto mutuo entre Estados.