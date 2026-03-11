Nacho Cano declara ante jueza que la exbecaria que expulsó de 'Malinche' chantajeó a su equipo

El productor musical Nacho Cano ha declarado esta mañana ante la jueza de Instrucción número 22 de Madrid que la exbecaria Lesly Guadalupe Ochoa habría chantajeado a su equipo al exigir 6.000 euros, una carta de recomendación y alojamiento en un hotel a cambio de no denunciarlo, han informado fuentes jurídicas.

Lesly Ochoa, bailarina mexicana, fue una de las becarias seleccionadas para participar en el musical 'Malinche', el espectáculo creado y producido por Cano que recrea la historia de la figura histórica La Malinche. El proyecto incluía un programa de formación para jóvenes artistas mexicanos que se trasladaban a España para integrarse en la producción.

Tras su expulsión, Ochoa denunció al productor musical por la presunta comisión de delitos relacionados con los derechos laborales. En su denuncia, sostenía que varios de los participantes mexicanos habían llegado a España como turistas mientras participaban en actividades vinculadas al musical, lo que a su juicio constituía una irregularidad.

En abril de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa al entender los magistrados que los imputados no trataron de introducir a los ciudadanos mexicanos que llegaron a España para representar el musical de forma clandestina ni existían indicios suficientes de delito.

Paralelamente, el entorno de Cano presentó una denuncia contra Ochoa por supuestas amenazas y chantaje. En el marco de esa instrucción, el productor ha acudido este miércoles a declarar en el juzgado madrileño.

Según su relato, se intentó alcanzar un acuerdo económico con la bailarina para poner fin a su participación en el programa. Cano ha explicado que inicialmente se le ofrecieron 3.000 euros para rescindir el contrato de beca que tenía.

Sin embargo, según su versión, Ochoa reclamó cerca de 5.350 euros, además de una carta de recomendación profesional y un billete de regreso a México. "Entonces no llegaron a un entendimiento y ahí viene el núcleo duro de la denuncia que dice que a partir de ahí la negociación se convierte en un chantaje", ha señalado el letrado Alfredo Arrién, abogado de la denunciada.

Por su parte, la defensa de Ochoa sostiene que se trataba de una negociación vinculada a su salida del programa y niega que existiera ningún tipo de extorsión.

El procedimiento continúa en fase de instrucción mientras la jueza analiza la documentación aportada por ambas partes, incluidos mensajes y comunicaciones que formarían parte de las conversaciones mantenidas entre la bailarina y miembros del equipo del musical.