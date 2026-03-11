La Policía iraní amenaza con tratar "como al enemigo" a quien salga a protestar contra el régimen

Durante una comparecencia en la televisión estatal IRIB, el comandante en jefe de la Policía iraní, Ahmad Reza Radan, sostuvo que los agentes de seguridad se encuentran preparados para actuar bajo la premisa de que cualquier movilización impulsada desde el exterior será tratada sin distinción frente a un adversario. Radan enfatizó en sus declaraciones que la protección del legado revolucionario de 1979 constituye la directriz para determinar la respuesta policial. Este mensaje se conoció después del discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dirigido a la ciudadanía iraní, en el que alentó a movilizarse contra el actual gobierno.

De acuerdo con la información difundida por el medio IRIB y retomada por diversas fuentes internacionales, la Policía de Irán ha emitido una advertencia formal ante acciones de protesta que puedan surgir en territorio nacional como respuesta a incitaciones externas. Según reportó IRIB, el comandante Radan afirmó: “Si algo sucede a petición del enemigo” en las calles, las fuerzas de seguridad lo considerarán directamente como una acción de hostilidad. En sus palabras, “no lo vemos como una protesta, sino como el enemigo”.

El medio IRIB detalló que esta postura surge tras la publicación, por parte de la oficina de Netanyahu, de un mensaje en redes sociales convocando a los iraníes a “aprovechar el momento” para desafiar al gobierno, en el contexto de una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos. Netanyahu, en ese comunicado, instó a los ciudadanos a “eliminar el régimen de los ayatolás”, asegurando que las operaciones militares y diplomáticas en curso contra Irán están “creando las condiciones” para lograr ese objetivo.

Según publicó IRIB, la Policía iraní subrayó que responderá con determinación ante cualquier intento de agitación social impulsada desde actores internacionales, especialmente señalando a Israel y Estados Unidos como catalizadores de posibles disturbios. Ahmad Reza Radan expresó que los agentes policiales “están listos para ayudarnos en la protección de su revolución”, haciendo referencia directa a los eventos de 1979 que pusieron fin a la monarquía de los Pahlaví y establecieron la República Islámica.

En el contexto de este intercambio de declaraciones, IRIB informó sobre el incremento de la tensión en la región tras contabilizarse en Irán más de 1.200 víctimas mortales asociadas a la reciente ofensiva internacional. Las autoridades iraníes han interpretado los llamamientos de Netanyahu como una estrategia para desestabilizar el país, advirtiendo sobre la respuesta estatal ante cualquier manifestación o concentración que identifiquen como parte de una agenda exterior.

La postura policial reafirma el respaldo de las fuerzas del orden a las directrices del gobierno y enfatiza en la defensa de los valores promovidos desde la instauración de la República Islámica. De acuerdo con lo consignado por IRIB, la percepción oficial es que cualquier convocatoria de protesta promovida fuera de las fronteras iraníes constituye una amenaza directa a la estabilidad política y será respondida en consecuencia.

Las declaraciones de Ahmad Reza Radan se inscriben en un clima de alta vigilancia en el país, según el relato de IRIB. Dichas manifestaciones del jefe policial reiteran la resolución institucional de enfrentar con firmeza no solo las protestas internas sino cualquier acción que interpreten como alineada con intereses foráneos. Con esto, el gobierno busca disuadir la participación ciudadana en protestas que sean vistas como resultado de influencias externas, y mantener el control frente a la presión internacional.

En las últimas comunicaciones, tanto la oficina del primer ministro israelí como las autoridades iraníes han mantenido un lenguaje dirigido a sus respectivas sociedades y a la comunidad internacional, acentuando la polarización entre los gobiernos de Irán, Israel y Estados Unidos. El pronunciamiento policial, difundido por IRIB, respalda la estrategia oficial iraní frente a lo que consideran intentos de intervención extranjera en los asuntos internos del país.