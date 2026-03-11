Agencias

Israel dice que ataques a Irán continuarán "sin límite de tiempo" hasta lograr objetivos

Jerusalén, 11 mar (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este miércoles que la ofensiva militar de su país y Estados Unidos contra Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se gane "la campaña".

"Los líderes iraníes supervivientes huyen como ratas hacia los túneles", desde donde ordenan los ataques, añadió Katz en un discurso durante una evaluación de la situación junto con altos mandos militares, informó su ministerio en un comunicado.

