Griezmann seguirá en el Atlético: “Estoy muy bien aquí y la idea es llegar hasta el final”

Madrid, 10 mar (EFE).- Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, confirmó este martes, tras la victoria por 5-2 contra el Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, su continuidad en el conjunto rojiblanco, en el que está “muy bien, disfrutando mucho”, con lo que “la idea es llegar hasta el final” del curso.

“Estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho y lo que hago en el campo habla por sí solo. Veremos, pero la idea es esa, llegar hasta el final”, expuso en declaraciones a ‘Movistar’, donde enfocó a la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril: “Eso es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande”.

Griezmann ha recibido una oferta del Orlando City de la liga estadounidense para su fichaje antes del 26 de marzo, aunque finalmente continuará en el club rojiblanco.

Este martes, su equipo se impuso por 5-2 al Tottenham. “Aprovechamos algún error suyo técnico o del campo, que resbala mucho y nosotros estamos acostumbrados. Hicimos un grandísimo partido. Una pena esos dos goles. Tenemos una buena ventaja. Quisimos meter mucha presión, un ritmo alto desde el inicio. Los errores vienen también por presión nuestra”, declaró.

También mostró su alegría por el momento de sus compañeros en la delantera: “Necesitamos a todos. Nos alegra mucho el nivel que está dando Julián, también el de Sorloth, nuestros ‘9’ haciendo goles”.