Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias renuevan y amplían su alianza en su lucha contra la violencia de género

El presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su fundación, Ignacio Garralda, y el presidente del Grupo Atresmedia, José Creuheras, han firmado este miércoles la renovación de la iniciativa 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero'.

Esta iniciativa continuará impulsando campañas de sensibilización, acciones informativas y proyectos sociales con el objetivo de seguir movilizando a la sociedad --con especial foco en los jóvenes--, promover la denuncia y avanzar hacia una cultura de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres, según sus impulsores.

En concreto, este año la iniciativa pone el acento en trasladar a la sociedad el mensaje de que la violencia de género no es un problema exclusivo de las mujeres, sino que implica también a los hombres (padres, amigos, compañeros, ciudadanos) y al conjunto de la sociedad. Incidirá especialmente en los más jóvenes, para que sepan detectar y actuar cuando un amigo esté teniendo una actitud negativa con su pareja.

Desde este punto de vista, 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero' desarrollará contenidos específicos en los informativos de Antena 3 y se apelará a la responsabilidad individual y colectiva para no mirar hacia otro lado ante cualquier indicio de maltrato pues, como argumentan, solo desde la acción conjunta se puede frenar esta lacra social.

Asimismo, impulsará reportajes y entrevistas con expertos --como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y profesionales de la psicología-- que profundizarán en cómo los hombres pueden desempeñar un papel activo en la prevención, detección y denuncia de la violencia de género.

Otro de los grandes focos de este 2026 será la sensibilización sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, especialmente entre adolescentes y jóvenes. 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero' alertará así de que el mal uso de redes sociales y dispositivos móviles (como la difusión de imágenes íntimas, el acoso digital o el control de la pareja a través del móvil) no es una broma, sino violencia digital y, además, delito.

Para ello, contará con la colaboración de la Policía Nacional y expertos jurídicos y abordará las consecuencias legales de estas conductas, así como las penas asociadas, al tiempo que ofrecerá información útil para víctimas y familias sobre cómo actuar ante situaciones de violencia digital.

'Contra el maltrato, Tolerancia Cero' continuará insistiendo en la importancia de denunciar desde la primera agresión. En este sentido, los presentadores de Antena 3 Noticias recordarán que la violencia no es un hecho aislado y que la denuncia es "un paso clave" para romper el ciclo del maltrato. Además, se seguirá difundiendo información sobre los recursos disponibles, como el 016, así como los teléfonos de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062), con el fin de reforzar el mensaje de que las víctimas no están solas.

ACCIONES ANUALES

Por otro lado, dentro del calendario de acciones anuales que la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias pondrán en marcha, se encuentra una nueva edición del Macroestudio de Violencia de Género 'Tolerancia Cero', la celebración de un webinar dirigido a centros educativos de toda España, así como la organización de una nueva edición de la Jornada 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero', que reunirá a especialistas de distintos ámbitos y la emisión de un programa especial en Antena 3 por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre.

Asimismo, volverá a celebrarse 'Municipios contra el maltrato', iniciativa enmarcada en 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero' y a la que ya más de 400 ayuntamientos han solicitado sumarse. En 2025, se reconocieron a 35 municipios de España por sus acciones frente a la violencia de género en fiestas locales y se hizo un llamamiento para que los ayuntamientos promovieran medidas contra la violencia de género en colegios e institutos.

'Contra el maltrato, Tolerancia Cero' también mantendrá su intensa presencia en la cadena y emisoras del grupo, así como en los soportes digitales de Atresmedia y Mutua Madrileña y en su página oficial.

Con la renovación de este acuerdo, ambas entidades prolongan una alianza iniciada en 2015 y consolidan once años de colaboración ininterrumpida en favor de la sensibilización y la erradicación del maltrato, como han señalado en un comunicado.