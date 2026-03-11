El petróleo de Texas vuelve a subir, un 4,12 %, hasta los 86,89 dólares el barril

Nueva York, 11 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba este miércoles un 4,12 %, hasta 86,89 dólares el barril, mientras el mercado espera una liberación histórica de reservas de emergencia de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3,44 dólares con respecto al cierre del día anterior.

La AIE ha propuesto extraer 400 millones de barriles de petróleo, la mayor liberación de su historia, según informó el Wall Street Journal (WSJ), y se espera una decisión de los países miembros el miércoles.

Los datos del Departamento de Trabajo mostraran que la inflación se mantuvo estable en febrero, con un aumento del 2,4% respecto al año anterior, en línea con las expectativas de los economistas.

Sin embargo, el efecto del conflicto con Irán y el aumento de los precios de la energía sobre la inflación sigue siendo difícil de analizar, según apunta hoy WSJ.EFE