Agencias

El petróleo de Texas vuelve a subir, un 4,12 %, hasta los 86,89 dólares el barril

Guardar

Nueva York, 11 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba este miércoles un 4,12 %, hasta 86,89 dólares el barril, mientras el mercado espera una liberación histórica de reservas de emergencia de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3,44 dólares con respecto al cierre del día anterior.

La AIE ha propuesto extraer 400 millones de barriles de petróleo, la mayor liberación de su historia, según informó el Wall Street Journal (WSJ), y se espera una decisión de los países miembros el miércoles.

Los datos del Departamento de Trabajo mostraran que la inflación se mantuvo estable en febrero, con un aumento del 2,4% respecto al año anterior, en línea con las expectativas de los economistas.

Sin embargo, el efecto del conflicto con Irán y el aumento de los precios de la energía sobre la inflación sigue siendo difícil de analizar, según apunta hoy WSJ.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Teherán despide a mandos militares entre gritos contra EE.UU. e Israel y apoyo a su líder

Teherán despide a mandos militares

EEUU alerta a sus ciudadanos en Irak del riesgo de "secuestro" en pleno conflicto por la ofensiva contra Irán

La sede diplomática estadounidense emitió una advertencia dirigida a quienes se encuentren en territorio iraquí, instando a evitar áreas frecuentadas por extranjeros debido al incremento de amenazas y ataques vinculados a facciones afines a Teherán y la reciente escalada militar

EEUU alerta a sus ciudadanos

Hospiten realizará test gratuitos para la detección de cáncer de colon los días 25 y 26 de marzo

Las pruebas serán destinadas a quienes superen los 45 años, como parte de una campaña orientada a reconocer precozmente esta patología y mejorar las probabilidades de curación, resaltando que la detección temprana incrementa significativamente la supervivencia según especialistas

Infobae

La minera peruano-británica Hochschild duplicó beneficios en 2025 y ganó 174,2 millones de euros

El fuerte incremento de ingresos y la eficiente gestión estratégica impulsaron el mejor desempeño financiero de la compañía hasta la fecha, según su consejero delegado, quien destacó la expansión de proyectos y el reparto récord de dividendos a sus accionistas

La minera peruano-británica Hochschild duplicó

La Eurocámara pide un plan europeo para erradicar la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres

Los legisladores europeos llaman a la Comisión Europea a implementar acciones concretas que garanticen igualdad de oportunidades, mejoren los ingresos en sectores afectados y refuercen la conciliación familiar, buscando reducir diferencias económicas y laborales entre ambos géneros en la Unión Europea

La Eurocámara pide un plan