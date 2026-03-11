Agencias

EEUU aumenta el veto de préstamos de negocios a inmigrantes y residentes con 'green card'

Guardar

Miami (EE.UU.), 11 mar (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos endureció esta semana aún más las restricciones para que inmigrantes accedan a préstamos para negocios -incluidos quienes tienen residencia permanente, conocida como 'green card'- al ampliar la prohibición a los programas de micropréstamos y bonos de garantía.

De este modo, la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) impide que extranjeros, no ciudadanos y portadores de 'green card' puedan acceder prácticamente a todos los préstamos garantizados por la agencia.

La medida implica que cualquier empresa con participación parcial de inmigrantes quedará excluida del apoyo financiero federal, detalló esa agencia federal.

La nueva medida de la SBA incluyó esta semana en la restricción los programas de Microloan y Surety Bond. El primero ofrece préstamos pequeños a corto plazo para que las pequeñas empresas cubran necesidades de capital de trabajo, inventario o equipo, y el segundo garantiza contratos para empresas que necesitan respaldar su cumplimiento frente a clientes o proyectos, facilitando su acceso a oportunidades de negocio.

Esto significa que cualquier negocio con participación no ciudadana queda ahora inhabilitado para recibir financiamiento federal.

Para organizaciones como Voto Latino, la medida impacta en gran medida a los emprendedores inmigrantes y latinos en Estados Unidos al señalar que esta comunidad minoritaria crea empresas tres veces más rápido que el promedio de la población y fundan uno de cada cuatro nuevos negocios en Estados Unidos.

Sin embargo, subrayó que el 70 % de los empresarios latinos dependen de sus ahorros personales para iniciar sus compañías debido a las dificultades para obtener financiamiento del sistema bancario tradicional.

La organización también destacó que los negocios de propiedad latina aportan 800.000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, emplean a tres millones de personas y generan una nómina superior a 124.000 millones de dólares.

Voto Latino además recordó que casi la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 en 2025 fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hezbolá lanza la Operación Paja Devorada contra Israel

Al menos 630 personas han fallecido y más de 1.500 resultaron heridas en Líbano tras nuevos bombardeos de Israel, mientras crece la tensión internacional por los ataques recíprocos y las amenazas de intensificar la ofensiva en la región

Hezbolá lanza la Operación Paja

México va con "poder de negociación" a revisión del T-MEC y define primeros temas a debate

Infobae

Un dron ruso golpea un edificio de la Policía ucraniana y deja decenas de heridos en Sumi

Infobae

Petro dice que EE.UU. no invitó a Colombia, Brasil y México al Escudo de las Américas

Infobae

Ternium inaugura una escuela de 260 millones de reales con la presencia del presidente Lula

Ternium inaugura una escuela de