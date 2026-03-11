Edmundo González Urrutia saluda a Chile y celebra la "alternancia democrática"

Caracas, 11 mar (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, saludó este miércoles al pueblo de Chile, donde el ultraderechista José Antonio Kast asumió la Presidencia, y celebró la "alternancia democrática".

"Saludo al pueblo de Chile en esta nueva etapa institucional. La alternancia democrática y el respeto al voto fortalecen la vida republicana y consolidan el Estado de derecho", dijo en X el exembajador, quien reclama haber vencido en las presidenciales de 2024 en su país, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por un ente electoral afín al chavismo que no publicó las actas.

El pasado diciembre, González Urrutia celebró el triunfo de Kast en las elecciones celebradas ese mes y felicitó a Chile por "su espíritu democrático".

Kast asumió la Presidencia en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei.

También asistió la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, aliada de González Urrutia e invitada personal de Kast.

Machado aplaudió la ceremonia de cambio de mando en el país suramericano entre el progresista Gabriel Boric y Kast y aseguró que los venezolanos "anhelan un gesto tan simple como que un presidente se quite la banda y se la ponga a otro".

Con 60 años, Kast, abogado y exdiputado ultracatólico, se convierte en el primer presidente de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia.

Además, es el primer mandatario en democracia en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). EFE