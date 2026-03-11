Costa ve la asociación energética con Azerbaiyán "más importante que nunca" por la guerra en Irán

La postura de la Unión Europea acerca del progresivo avance en el proceso de paz entre Azerbaiyán y Armenia ha recibido énfasis por parte del presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien resaltó en Bakú su respaldo a los acuerdos logrados en Washington como parte del compromiso de ambas partes hacia el diálogo y la reconciliación, señalando que el objetivo ampliamente compartido es el de conseguir un Cáucaso Sur pacífico, estable, interconectado y próspero. A continuación, Costa abordó la importancia estratégica de Azerbaiyán como socio europeo en un contexto de creciente inestabilidad global, según consignó el medio Europa Press.

Durante su intervención después de la reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, Costa afirmó que la alianza energética entre Azerbaiyán y la Unión Europea cobra actualmente una importancia inédita debido a la situación de bloqueo en el estrecho de Ormuz, principal ruta internacional de transporte de crudo y gas, a raíz de un incremento de tensiones tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Costa situó la seguridad energética en el eje central de la cooperación entre Bakú y la UE, subrayando la relevancia del Corredor del Sur de Gas y el papel que desempeña este país caucásico en la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento energético europeo.

Costa señaló que, hace cuatro años, la Unión Europea acordó buscar la diversificación en sus importaciones de gas, petróleo y carbón, y enfatizó el rol clave de Azerbaiyán como facilitador de este objetivo mediante el mencionado corredor energético del sur. Añadió que la UE está dispuesta a impulsar la transición energética de Azerbaiyán mediante inversiones privadas y apoyo financiero, alentando también la integración de empresas europeas que desarrollan tecnologías no contaminantes dentro de los planes energéticos del país, tal como reportó Europa Press. Adicionalmente, Costa agradeció la colaboración de Azerbaiyán en los esfuerzos de repatriación de ciudadanos europeos afectados por la reciente escalada de hostilidades en la región.

En su encuentro con el presidente Aliyev, Costa expresó la "plena solidaridad" de la Unión Europea con el gobierno de Bakú frente al ataque registrado días atrás por parte de Irán sobre la terminal aérea de Najicheván, según informó Europa Press. Destacó el contexto marcado por la guerra en Irán, la cual ha generado disrupciones relevantes en los mercados energéticos internacionales y ha reforzado la urgencia para asegurar y ampliar el acceso europeo a fuentes alternativas, como las procedentes del Cáucaso.

Dentro de la amplia cooperación entre la Unión Europea y Azerbaiyán, Costa subrayó igualmente la importancia de la conectividad. Recalcó, según publicó Europa Press, el valor estratégico del Corredor Transcaspiano para crear nuevas rutas de transporte, junto con la esencialidad del proyecto ferroviario Bakú-Najicheván, el cual —en su opinión— mejorará la resiliencia en los intercambios comerciales entre Europa y Asia y propiciará nuevas oportunidades de empleo y crecimiento económico para las naciones involucradas.

En su intervención, el presidente del Consejo Europeo destacó también la relevancia que adquiere la coordinación regional ante escenarios de crisis y focos de inestabilidad a nivel global. Hizo referencia a los efectos de la actual invasión rusa en Ucrania y a la persistente conflictividad en Oriente Próximo, remarcando la necesidad de consolidar vínculos con socios estratégicos fuera del bloque europeo, como es el caso de Azerbaiyán. Según reportó Europa Press, Costa manifestó su esperanza de que Bakú sea elegida como sede de la cumbre de la Comunidad Política Europea en el año 2028.

Costa puntualizó su visión sobre la paz en el Cáucaso Sur, afirmando que esta no se logra únicamente a través de acuerdos políticos, sino mediante la mejora de las condiciones materiales y sociales en la vida cotidiana de las sociedades involucradas, según mencionó Europa Press. Mencionó los avances alcanzados en el marco del proceso de acercamiento entre Armenia y Azerbaiyán como un paso relevante para la estabilidad de la región. Además, subrayó el apoyo activo de la Unión Europea a la implementación de los compromisos adoptados durante las negociaciones recientes.

Finalizando sus declaraciones, el presidente del Consejo Europeo reiteró la disposición de la Unión Europea para continuar proporcionado respaldo material y político a sus socios en el Cáucaso, en particular a Azerbaiyán, tanto en ámbitos económicos y energéticos como en proyectos de infraestructura y conectividad, según detalló Europa Press. Costa concluyó que, en el marco del actual escenario internacional y dada la volatilidad de los mercados y las rutas de suministro energético, profundizar la colaboración y los lazos entre la UE y Bakú se convierte en una prioridad urgente para el bloque europeo.