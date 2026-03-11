Agencias

Bernardo Silva: "La semana que viene sentiremos que podemos pasar"

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Londres, 11 mar (EFE).- Bernardo Silva, futbolista del Manchester City, afirmó que se sienten mal y que lo ven todo "muy negro" después de perder por 3-0 contra el Real Madrid, pero confía en que a partir de mañana se empiece a pensar en la remontada.

El portugués atendió a los micrófonos de TNT Sports después de la derrota en el Santiago Bernabéu que les obliga a remontar una desventaja de tres goles, algo que solo han hecho cuatro equipos en la historia, el Deportivo de la Coruña, el Barcelona, el Liverpool y el Roma.

"Es muy frustrante no haber marcado, pero creemos que es posible porque en el fútbol pasan muchas cosas. Al descanso dijimos, esto está muy mal y muchas cosas no debieron haber pasado, pero con un gol estábamos en la eliminatoria".

"Con 3-0 es más difícil. Ahora nos sentimos mal y lo vemos todo muy negro, pero mañana es un día diferente y seguro que la semana que viene en el partido sentiremos que podemos pasar. Ahora es momento para reflexionar y para ver qué no hemos hecho bien. La semana que viene nos prepararemos y esperemos conseguir algo".

El portugués achacó parte del mal partido al ambiente hostil del Bernabéu. "No controlamos el ambiente y dejamos que las emociones cambiaran el encuentro. Nos veíamos con confianza y cómodos, pero después del 1-0 perdimos completamente el control. No controlamos las transiciones y las segundas jugadas. Cuando juegas contra el Real Madrid lo pagas".

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EFE

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