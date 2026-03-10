Trump apunta a que otro país o Irán pudo lanzar el misil Tomahawk que mató a cerca de 170 niñas en Minab

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que la escuela femenina de Minab en la que murieron más de 170 personas en el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pudo haber sido bombardeada por un misil Tomahawk de otro país, o incluso de Irán.

"No lo he visto y diría que el Tomahawk, una de las armas más potentes que existen, lo usan... Se vende y lo usan otros países", ha afirmado Trump en rueda de prensa en referencia a los análisis de las imágenes sobre el bombardeo, que apuntan al uso de este tipo de misil en el ataque.

Al hilo, ha apuntado a una posible responsabilidad de "Irán, que también tiene Tomahawks", si bien "desearían tener más". "Fuera Irán o alguien más, el hecho es que un Tomahawk es muy genérico. Se vende a otros países, pero estamos investigándolo", ha añadido.

Sin embargo, poco después, el inquilino de la Casa Blanca ha sido cuestionado por la afirmación de que las Fuerzas Armadas iraníes poseen estos misiles de crucero, de fabricación estadounidense, luego de que su propio secretario de Defensa, Pete Hegseth, eludiera confirmar tal hipótesis el pasado sábado.

"Simplemente no sé lo suficiente al respecto", ha respondido a una pregunta sobre por qué es él el único miembro de su Administración que realiza tal aserción sobre los Tomahawk. "Creo que es algo que me dijeron que está bajo investigación", ha agregado, antes de volver a apuntar a que otros países "usan" y "tienen" estos proyectiles. "Nos los compran", ha agregado.

Los Tomahawk son misiles de crucero de fabricación estadounidense y utilizada principalmente por la Armada estadounidense. Solo aliados muy cercanos de Estados Unidos cuentan con estos misiles en sus arsenales, como Reino Unido, Australia, Japón y Países Bajos. No hay ninguna prueba que apunte a que Irán, sobre el que Washington mantiene un embargo de armas desde hace más de 40 años, disponga de este tipo de proyectiles.

Más de 170 personas murieron en el bombardeo de la Escuela Sayare Tayiba de Minab el 28 de febrero. En un primer momento Trump defendió que el ataque fue responsabilidad de Irán. "Según lo que he visto, fue Irán. Creemos que lo hizo Irán. Sus proyectiles son muy imprecisos", alegó.