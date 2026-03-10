Macron convoca para esta tarde otra reunión del Consejo de Defensa ante el avance de la ofensiva en Irán

El Consejo de Defensa francés analizará esta vez el impacto de la muerte de altos funcionarios de Irán, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida como consecuencia de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní, y la posterior escalada de tensiones en la región. La convocatoria, comunicada por el Elíseo y detallada por el diario ‘Le Figaro’, tiene como objetivo responder a la situación generada en Oriente Próximo desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero, la cual ha causado más de 1.200 muertes.

Según informó ‘Le Figaro’, el presidente Emmanuel Macron fijó la reunión del Consejo de Defensa para las 18.30 horas (hora local) del martes, y en ella se discutirán tanto el desarrollo de los ataques en Irán como las consecuencias en otros puntos estratégicos de Oriente Próximo. El encuentro constituye una continuación de las citas mantenidas la semana anterior, cuando el Gobierno francés evaluó la evolución del conflicto tras el lanzamiento de misiles y drones por parte de las fuerzas iraníes contra objetivos israelíes y bases estadounidenses en la región.

Entre las víctimas mortales de la operación militar israelí-estadounidense figuran varios ministros y altos cargos del Ejército iraní, además del líder supremo. La ofensiva generó una respuesta inmediata de Irán, que dirigió ataques contra Israel y posiciones estadounidenses en países vecinos, intensificando la tensión regional y provocando una cadena de reacciones diplomáticas y militares, según consignó ‘Le Figaro’.

De acuerdo con el mismo medio, las autoridades francesas consideran prioritario el seguimiento de los acontecimientos, ante la posibilidad de un nuevo ciclo de hostilidades que altere el equilibrio en Oriente Próximo y afecte la seguridad europea. La información recogida indica que la reunión de este martes permitirá a los responsables de defensa franceses analizar escenarios estratégicos, respuesta militar y la coordinación con aliados de la Unión Europea y la OTAN.

En paralelo al anuncio del Elíseo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que un cambio de régimen en Irán sólo depende de la población iraní, recalcando que la continuación de la ofensiva podría facilitar modificaciones en la cúpula de poder del país asiático. Estas declaraciones, recogidas por ‘Le Figaro’, reflejan la perspectiva israelí sobre la dinámica interna de Irán tras la muerte de Jamenei y la presión internacional ejercida sobre el gobierno de Teherán.

Tras actuales acontecimientos, el Gobierno de Francia manifiesta preocupación por la escalada del conflicto y su impacto en la estabilidad regional, según reportó ‘Le Figaro’. Las autoridades francesas buscan anticipar posibles escenarios que podrían derivarse de la prolongación de los enfrentamientos, especialmente ante la elevada cifra de víctimas confirmada hasta la fecha y el potencial riesgo de nuevos ataques.

Según las informaciones oficiales citadas por el medio francés, la reunión de este martes tendrá lugar a tan sólo once días del inicio de la ofensiva militar y se espera la asistencia de altos representantes de las fuerzas armadas, el Ministerio del Interior y otros organismos encargados de la seguridad nacional. Los participantes evaluarán tanto la situación sobre el terreno como las consecuencias para la ciudadanía francesa y la presencia diplomática en la región.

‘Le Figaro’ también detalló que el reciente incremento de las hostilidades ha generado preocupación entre diversos gobiernos europeos por el alcance que pueda tomar la escalada y el riesgo de un conflicto mayor que implique a otros actores regionales e internacionales. Francia ha expresado en foros diplomáticos la necesidad de coordinar una respuesta común y reforzar los canales de comunicación con socios clave para reducir la tensión y evitar un deterioro adicional de la seguridad.

Anteriormente, el Consejo de Defensa francés se reunió en varias ocasiones para analizar los posibles escenarios tras los ataques aéreos sobre Irán y la reacción de Teherán. En esta ocasión, la atención especial se enfoca en las repercusiones de la muerte del líder supremo y de altos mandos del ejército iraní, hechos reportados por ‘Le Figaro’ como significativos por su impacto en la estructura de poder del país y en el equilibrio regional.

De este modo, la agenda del Consejo de Defensa incluye el seguimiento de la evolución del conflicto, la articulación de la política exterior francesa y la protección de ciudadanos y empresas nacionales en Oriente Próximo. También contempla la cooperación con aliados internacionales para evaluar opciones de respuesta ante escenarios de agravamiento del conflicto, según indicó el Elíseo a través de las informaciones recogidas por el diario francés.